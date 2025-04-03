戏里慈父戏外迷弟！朴海俊拍完《苦尽柑来遇见你》调侃「幸好没女儿」，「韩牛报恩」笑翻全场

Netflix原创剧《苦尽柑来遇见你》於3月28日公开第四幕，圆满收官，演员朴海俊出席了终映纪念采访，畅谈与IU的「父女情缘」及幕后趣事。 剧中饰演中老年版「宽植」的他，坦言拍摄时对IU的珍视已超越戏份，更自嘲：「幸好没生女儿，否则绝对招架不住！」

剧中，朴海俊与IU饰演父女，从女儿金明（IU 饰）的童年到婚礼，横跨数十年的亲情互动让观众笑泪交织。 谈及合作，朴海俊直言：「拍摄时我完全把IU当亲生女儿看待，她真的可爱到让人不知所措！」更笑称现实中的自己庆幸只有两个儿子，「如果有女儿，我大概会被牵著鼻子走，根本没法抵抗」。

最令他难忘的，是剧中女儿的婚礼戏份，「金明边哭边笑地说著台词，那种复杂的情感让我也忍不住流泪。 看著她从小女孩成长为新娘，拍摄时情绪完全被牵动，甚至有点晕头转向。」



戏外反差萌：从片场「乱开玩笑」到演唱会敬畏

戏里是慈父，戏外朴海俊却常对IU展现幽默一面。 「我总爱开些莫名其妙的玩笑，她虽然无奈但都笑著接受。 不过她太珍贵了，有时真不知该如何对待！」他更爆料IU私下暖心举动：「节日时她竟送来韩牛礼物，我当场改口喊她『IU大人』！」幽默称呼逗笑全场。

拍摄结束后，IU邀请他观看演唱会，这段经历让朴海俊震撼不已：「上次看演唱会还是姜山爱时代，这次直接刷新认知！她在片场总缩在角落休息，一站上舞台竟能连唱4小时，我和文素利前辈都感叹：『这已经不是人类能做到的了吧？ 』」他更打趣道：「幸好是拍完戏才去看，否则我可能会紧张到不敢和她说话，甚至想讨签名！」



戏里戏外皆家人：温情与爆笑并存

朴海俊透露，与IU、文素利对戏时总忍不住展现温柔一面，「看著她们就会心疼，想多照顾一些」; 但和饰演「银明」、「夫商吉」的演员合作时，氛围则轻松许多，「能随意开玩笑」，这种反差也让剧组充满人情味。



现实中的朴海俊是两个儿子的父亲，他笑言儿子们「根本不看我的作品」，但某次妻子偷偷播放剧中他生病的片段后，「孩子们每半小时就打一次电话确认我是否安好」，温情故事令现场笑声与感动交织。

「宽植」的诞生：集体创作的力量

回顾角色塑造，朴海俊谦称「宽植」的鲜活源於团队协作：「金明、爱顺和所有配角，甚至旁白都在丰富这个角色。 观众看到的宽植，是所有人共同创作的结果。我只是站在那里，真正打动观众的是她们的故事」对於演技，他幽默自嘲：「看自己演的片段常纳闷『我怎么会这样演？』但看IU和文素利前辈的戏份时，我却哭了——她们才是真正牵引情绪的人。」



跨越萤幕的父女情

从济州岛的叛逆少女到首尔舞台的顶级歌手，IU透过《苦尽柑来遇见你》展现多层次演技，而朴海俊的「宽植」则以朴实真挚成为观众心中的「理想父亲」。 戏外，两人从片场互怼到演唱会敬畏的互动，更印证了这段「父女缘」的独特魅力。

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