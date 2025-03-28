Melon开通20年，用户最爱的歌手是？BTS和太妍都排在后面，这一位断层领先！

韩国音乐平台Melon於24日发布「Data Lab」分析报告，统计自2004年服务开通以来的使用者播放清单数据。 数据显示，过去20年间创建的1.02亿个播放清单共收录了113万名艺人的1284万首歌曲，累计播放次数达81.5亿次。

歌手IU以绝对优势成为「使用者最爱艺人」，其歌曲被收录进1697万个播放清单（占比16.6%），相当於每六个歌单中必有一个包含IU作品。 其单曲累计被收录次数更高达9185万次，创下平台最高纪录。 代表作〈夜信〉以343.8万次收录量位列单曲榜第二。



防弹少年团（BTS）以950万歌单收录量及6810万次播放位列第二，其经典曲目〈春日〉以307.1万次收录跻身单曲前三。 少女时代成员太妍则以1114万歌单收录量展现持续人气。 单曲榜单冠军由Paul Kim的〈Every Day，Every Moment〉（每天，每个瞬间）摘得，以392.8万次收录量成为「国民BGM」。



海外艺人中，Justin Bieber以840万歌单收录量成为「最常出现海外歌手」，Maroon 5则以765万次收录紧随其后。 Anne Marie的〈2002〉以302.4万次成为最受欢迎海外单曲，Ed Sheeran的〈Shape of You〉以275.6万次位列第二。

该报告揭示了过去20年韩国音乐流媒体用户的审美变迁，本土艺人仍占主导地位，但海外热门单曲亦逐步渗透主流歌单。

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