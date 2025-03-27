真人版「巧克莉」！ITZY有娜一头橘直发加大眼根本《魔女的考验》巧克莉！
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真人版「巧克莉」！ITZY有娜一头橘直发加大眼根本《魔女的考验》巧克莉！

明星   2025年3月27日   星期四19:35   草莓  

（封面图源：TV Daily、theqoo截图）

ITZY有娜本月出席活动时秀出一头红直发新造型，不少粉丝、韩媒都联想经典漫画与动漫《魔女的考验》（港译：魔界女王候补生）里的女主角「巧克莉」！

ITZY有娜（图源：TVDaily）《魔女的考验》巧克莉（图源：theqoo截图）ITZY有娜&《魔女的考验》巧克莉（图源：TVDaily、Watcha Pedia截图）ITZY有娜&《魔女的考验》巧克莉（图源：TVDaily、Watcha截图）

*更多有娜当时美图：
【影片】ITZY有娜「Yuna女王登场引爆欢呼声！！」如同撕漫女般的美貌没有极限～

X有篇贴文仅写「哇真的巧克莉有娜天啊」并贴出对比照，吸引1.8万人转发！有人转发贴出动画画面表示愿意把心都交给有娜，而大部分都赞叹非常像，转发道「相似度100%」、「到目前为止谁都不敢碰《魔女的考验》但有娜做到了200%」、「对原作粉丝很不好意思，但实在太像了」、「都没有刻意模仿，只凭发色就完成100%巧克莉」、「像纯情漫画蹦出来的女主角，活到现在第一次看到，真的太漂亮了」……等等。

也有媒体或网友提出其他爱豆和《魔女的考验》其他角色很像的例子，如有娜队友Lia、aespa Winter、BLACKPINK Rosé金发像香草，NMIXX Bae和Stray Kids Felix像皮耶尔，NCT WISH Riku和Yushi像悟和索尔。各位觉得呢？

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