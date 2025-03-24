网忆D.O.都敬秀和未成年金所炫拍《纯情》，都敬秀拒绝吻戏反创经典「雨伞之吻」

都敬秀（EXO D.O.）曾和金所炫拍摄电影《纯情》（港译：恋上初夏），当时都敬秀22岁，金所炫年仅16岁未成年，两人拍摄爱情戏码一度引起议论，但最后却成了一桩美谈。

《纯情》是2016年上映的韩国电影，改编自韩昌勋的小说集《岛：我活在世界的尽头》其中一篇〈那遥远过去中的少女〉，原著小说家韩昌勋亲自担任编剧，导演为李恩熙。剧情讲述五个在岛上一起长大的好朋友，和一段初恋的故事，故事从23年前说起，那时的他们17岁。



都敬秀饰演男主角「范实」，金所炫饰演女主角「秀玉」，虽然他们都演17岁，但拍摄当时（2015年）都敬秀已22岁，金所炫才16岁未成年，两人会不会有吻戏呢？在电影上映前就引发议论。两人实际上并没有吻戏，「雨伞之吻」取代了实际接触的吻戏。



金所炫上映当年接受‎《movist》采访曾完整说出幕后花絮，她先回覆了采访者没有直接接吻是否遗憾，她说并不会，且透露这场戏在剧组间曾产生分歧，她说：「主要是男性工作人员说要接吻，觉得吻在雨伞上会有点搞笑。这个场面不太好构图，但导演（按：导演李恩熙也是女性）和女性工作人员们倒认为亲吻雨伞更让人心动，表现了那个年龄的纯真。」

「不过真正创造雨伞吻戏的是敬秀欧巴，听说对电影公司代表表达我太小了，很难拍吻戏，觉得亲吻雨伞是不错的选择。我也觉得亲吻雨伞是不错的选择，导演是对的，虽然只亲吻了雨伞，但感情上不输给唇碰唇，似乎很好地表现了范实和秀玉纯真且温暖的场面。我也非常喜欢这个场景。」

X（原Twitter）有网友回顾了金所炫这篇采访内容，引发不小的回响，2000多网友转发，大多称赞都敬秀的体贴，或是替都敬秀抱不平曾被报导害惨。也许是因为近日「和未成年恋爱」、「恋童癖」等议题受到热烈讨论，许多过往作品都被拿出来放大讨论，原Po留言里解释自己是因为有海外粉丝不断散布谣言，他才忍无肯忍翻出自己的旧文并翻译成英文，恳请大家多多转发勿误会都敬秀。



During the filming of <Pure Love>, Kyungsoo personally asked the film company's CEO to change to a particular scene. Since his co-star, Kim Sohyun, was a minor at the time, he felt that a kiss scene would be inappropriate. He suggested to replace this scene to umbrella kiss(kiss… https://t.co/RmD8voG8Il pic.twitter.com/Kb9Rxuv7jD — 돋뽕 (@DODBBONG) March 15, 2025

上述网友提及都敬秀曾被报导害惨，或许可追溯当时如《NEWSEN》的采访报导，该报标题直写「都敬秀没能真吻金所炫而感到遗憾」，但内文实际上写道都敬秀是说自己还没体验真吻戏很可惜，因为「可以用演戏当藉口做一些平常不能做的事情」，他也解释由於对方是小六岁的金所炫所以没有那种私心，而对於导演和女性工作人员选择的雨伞之吻，他说：「听说她们对雨伞之吻有独有的幻想，我选择相信这份情感。」

而他家报导，《国民日报》写都敬秀听了记者转述金所炫透露男女工作人员的意见差异后，「都暻秀说：『那个……男人很阴险的……』越讲越含糊后爆笑出声。马上恢复严肃的都暻秀说『但是不接吻好像更好』、『我认为这个场面真的很适合《纯情》这部作品』、『在读剧本的时候，我也想过很多次这个场面会是什么样子』、『看电影后，好像就有了那个场面（独有）的感情和色彩』。」

《纯情》上映到现在已近9年，不少观众对都敬秀和金所炫的雨伞之吻仍难以忘怀，认为场面相当美丽、「雨伞」传达的情感难以言喻，都敬秀和金所炫真挚的演技亦令人动容。



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