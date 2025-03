网忆D.O.都敬秀和未成年金所炫拍《纯情》，都敬秀拒绝吻戏反创经典「雨伞之吻」

都敬秀(EXO D.O.)曾和金所炫拍摄电影《纯情》(港译:恋上初夏),当时都敬秀22岁,金所炫年仅16岁未成年,两人拍摄爱情戏码一度引起议论,但最后却成了一桩美谈。

《纯情》是2016年上映的韩国电影,改编自韩昌勋的小说集《岛:我活在世界的尽头》其中一篇〈那遥远过去中的少女〉,原著小说家韩昌勋亲自担任编剧,导演为李恩熙。剧情讲述五个在岛上一起长大的好朋友,和一段初恋的故事,故事从23年前说起,那时的他们17岁。



都敬秀饰演男主角「范实」,金所炫饰演女主角「秀玉」,虽然他们都演17岁,但拍摄当时(2015年)都敬秀已22岁,金所炫才16岁未成年,两人会不会有吻戏呢?在电影上映前就引发议论。两人实际上并没有吻戏,「雨伞之吻」取代了实际接触的吻戏。



金所炫上映当年接受‎《movist》采访曾完整说出幕后花絮,她先回覆了采访者没有直接接吻是否遗憾,她说并不会,且透露这场戏在剧组间曾产生分歧,她说:「主要是男性工作人员说要接吻,觉得吻在雨伞上会有点搞笑。这个场面不太好构图,但导演(按:导演李恩熙也是女性)和女性工作人员们倒认为亲吻雨伞更让人心动,表现了那个年龄的纯真。」

「不过真正创造雨伞吻戏的是敬秀欧巴,听说对电影公司代表表达我太小了,很难拍吻戏,觉得亲吻雨伞是不错的选择。我也觉得亲吻雨伞是不错的选择,导演是对的,虽然只亲吻了雨伞,但感情上不输给唇碰唇,似乎很好地表现了范实和秀玉纯真且温暖的场面。我也非常喜欢这个场景。」

X(原Twitter)有网友回顾了金所炫这篇采访内容,引发不小的回响,2000多网友转发,大多称赞都敬秀的体贴,或是替都敬秀抱不平曾被报导害惨。也许是因为近日「和未成年恋爱」、「恋童癖」等议题受到热烈讨论,许多过往作品都被拿出来放大讨论,原Po留言里解释自己是因为有海外粉丝不断散布谣言,他才忍无肯忍翻出自己的旧文并翻译成英文,恳请大家多多转发勿误会都敬秀。



During the filming of <Pure Love>, Kyungsoo personally asked the film company's CEO to change to a particular scene. Since his co-star, Kim Sohyun, was a minor at the time, he felt that a kiss scene would be inappropriate. He suggested to replace this scene to umbrella kiss(kiss… https://t.co/RmD8voG8Il pic.twitter.com/Kb9Rxuv7jD