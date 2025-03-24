金秀贤追加起诉横竖研究所！再次否认所有爆料内容，强调「类似N号房影片」并不存在

金秀贤所属社Goldmedalist今日通过法律代理人发布声明，宣布以威胁恐吓嫌疑对YT频道「横竖研究所」（下称「横竖研」）提出追加诉讼，并再次否认所有爆料内容。

Goldmedalist提出3点声明，首先，是在今日以刑法上的威胁恐吓嫌疑对横竖研运营者金世义提出了追加诉讼。

第二，横竖研擅自公开金秀贤私下照片，公司已在3月20日起诉其违反性暴力犯罪特例法（散布用摄影机等拍摄的影片）。 然而第二天（21日），横竖研在直播中再次公开了这张照片，Goldmedalist指出横竖研此举已经是另一种犯罪行为，蔑视法律和调查机构，超乎常理。

第三，横竖研在3月21日和22日的直播中提到，如果Disney+坚持公开金秀贤主演的新剧《山寨人生》，就会公开金秀贤的相关影片，以此对金秀贤进行威胁。横竖研多次提到「N号房」，言语中暗示金秀贤犯下了与「N号房」类似的犯罪行为，且他们并持有相关影片。Goldmedalist表示，横竖研的以上主张与之前的所有爆料内容一样绝非事实，横竖研所称的影片也绝不存在：「横竖研的上述行为是无法容忍的严重犯罪，Goldmedalist已立即进行了追加起诉。」

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