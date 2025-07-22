《种豆得豆》李光洙、金宇彬、都敬秀出国拍摄！金宇彬在机场穿燕尾服，网友：果然是对观众的礼仪 XD

三人机场时尚对比 XD 好好奇这次会是什么样概念的节目？

今日（22）相关人士表示 tvN《种豆得豆》李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）当天上午在 egg is coming 办公室集合后，通过仁川国际机场出国。最终目的地是墨西哥，计划经过墨西哥城和坎昆等地，於本月末回国。据悉，这次将拍摄《种豆得豆》的衍生篇。

机场也还出现目击照，金宇彬的时尚立即成爲话题，他穿著打著领结的燕尾服，这是去参加颁奖典礼吗 XD 都敬秀和李光洙则是穿著舒适的衣服，对於三人对比的机场时尚，网友也纷纷表示：「宇彬 ～你对观众的礼仪有点过分了」、「金宇彬真像疯子啊 哈哈哈哈」、「还以爲是参加完颁奖典礼被抓来的呢」、「感受到了三个人不同的疯狂」、「是惩罚服装吗？ 不热吗」、「都敬秀和金宇彬太极端了，李光洙像中和剂一样」、「怎么没有金基邦 呜呜」、「李光洙是已经开始干农活了吗」等等。

此次海外拍摄得益於今年2月播出的《种豆得豆》衍生篇《豆豆饭饭》，当时罗PD提出「向 egg is coming 员工提供200份以上餐点200份以上餐点、需要把140公斤的平昌郡的马铃薯作为食材消耗完毕的条件」，李光洙和都敬秀完成这个任务，作为补偿而走向海外。



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