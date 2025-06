都敬秀即将以SOLO回归，首次个人演唱会跟粉丝甜蜜约定「澳门见!」下半年Disney+《操控游戏》回归萤幕

都敬秀将於2025年9月20日(星期六)假澳门新濠影滙综艺馆举行由D-SHOW主办的「2025 DOH KYUNG SOO ASIA CONCERT TOUR DO it! in Macau」个人演唱会!

都敬秀最近参与了在Netflix跟播中的tvN周末剧《机智住院医生生活》OST - 《永远吧》,该曲人气绝对不输剧集,不但登上了韩国音源网站Melon的TOP100,同时亦登上了YouTube人气急升音乐类别的上位圈。一同参与OST的歌手还有IVE的安宥真、aespa的Winter、I-DLE的Minnie、SEVENTEEN的DK以及TXT等,阵容鼎盛。

都敬秀透露将计划於7月初以SOLO歌手回归,现在正密锣紧鼓准备。都敬秀在去年5月发行了第三张迷你专辑《成长》;而在今年初,他以首支个人冬季歌曲《Snowfall at Night》再次掳获了粉丝们的心。另外,都敬秀亦透露下半年将透过Disney+的《操控游戏》(2017年电影《被操纵的都市》的翻拍作品)回归萤幕,让人不禁期待SOLO歌手兼演员都敬秀将会以怎样的风格回归。



为了帮亚巡澳门场宣传造势,都敬秀公开了宣传影片。都敬秀表示这是自己的首个个人演唱会,所以准备了很多不一样的舞台,希望大家能多多期待。最后亦跟粉丝甜蜜约定「澳门见!」

都敬秀澳门站演唱会门票将於6月19日(星期四)於「新濠影滙」及「大麦网」官方网站公开发售,票价分别为港币/澳门币 $1,688 / $1,388 / $988。各位粉丝们记住mark实以上抢飞日期和时间啦!

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻