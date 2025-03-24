【韩网热门】韩国律师预测NewJeans和ADOR的未来走向

韩国匿名职场社群「Blind」里，一名认证为「律师」的用户近日发布长文，以「NewJeans和ADOR的未来」为标题进行分析预测，获得很多网友认同。

该用户表示，NewJeans最终败诉的可能性非常高，如果再进行两次上诉的话，整个判决流程至少需要3年。 考虑到偶像的寿命、音乐市场和趋势的变化，很难不质疑这场纠纷对NewJeans而言究竟有何利益：「她们周围都只有奇怪的大人吗？ 太郁闷了...」

该用户认为闵熙珍迟早会跟NewJeans分道扬镳。 闵熙珍确实很有才华，但行事以自身利益而非义理为优先，如果NewJeans只是单纯信任闵熙珍才做出这些奇异举动，实在是天真又愚蠢：「法律是现实的、冰冷的，与粉丝、YT、IG的世界不一样。」

NewJeans唯一现实可行的出路是向ADOR道歉并修复关系，但以目前的感情冲突、舆论控制、对闵的狂热信任来看，似乎不太可能。

ADOR目前表现出支持NewJeans、试图修复关系，但实际上是为了在诉讼中占据有利地位，长期来看还是会切割NewJeans。 ADOR会尽量榨干NewJeans的价值后将她们送走，具体时间点可能在合约到期前后，也可能提早一两年，要看诉讼进度。



然后NewJeans会收到索赔损失甚至索赔违约金的诉状，本次假处分获得承认的意义之一就在於此。 NewJeans现在以NJZ名义独立活动并贩售周边商品，已经令ADOR蒙受损失，以后继续如此的话，索赔金额只会更大。

根据NewJeans通过媒体公开的内容来看，NewJeans反而很可能会面临合约责任（违约金）问题。 目前这个问题之所以尚未直接浮出台面，仅仅是因为ADOR仍在等待最合适的时机，以确保自身最大利益并在诉讼中获得更确实的胜诉。

ADOR将在法律范围内履行作为经纪公司的最低限度义务，同时考虑收益平衡来管理NewJeans。 之后确定要放手时，肯定会提出索赔损失甚至索赔违约金的诉讼。 预计这个过程将持续大约三年。

如果双方奇迹般地达成协调，那另当别论，否则一定会按照这个顺序发展下去。

ADOR显然在以中长期诉讼战略应对此事，而NewJeans却在这场赌上人生的「角色删除对决」中做出如此决策，让人不禁对她们的思考方式产生疑问。



韩国网友评论：

1. 非常认同

2. 即便不是律师都看得出，难道NewJeans的律师会不懂吗？ 真的无法理解

3. 她们已经走得太远，无法回头了...

4. 真的是第二个FIFTY FIFTY。闵把这些孩子毁掉了，根本是安圣日2号

5. 闵只要找到新的投资人、再打造一个团即可kkk但支持NewJeans的人能在没有活动只有法律纠纷的情况下坚持到何时呢？ 当闵发布新的团，他们会第一时间过去吧

6. 20代初期的时光都在打官司，最后只剩债务... 不要这样啊

7. 孩子们太可怜了ᅮ

8. 在毁掉人生之前赶快回去吧。 没有人会为你们的人生负责。 如果被要求支付违约金，那就真的完了。

9. 我希望她们不要回去，如果我是ILLIT成员，大概每次见到NewJeans都会崩溃发作吧

10. 以刚出社会的小孩而言，她们的行为确实非常勇敢。 可能是被粉丝环绕著，无法做出理性的判断...

11. 就算成员们这样，她们的父母呢？ 难道没有一个人阻拦吗？

12. 比起粉丝，当事人更难撑过两三年吧。 我偶像服兵役期间就很难受了，这比军白期更漫长，还要加上打官司，如何坚持下去啊？

13. 谁都能看出，ADOR是在为打官司积累名分

14. 这才是现实，其他律师也都说无法理解NewJeans的行为，说这样下去会出大事

15. 从一开始就不该介入房时赫和闵熙珍的纠纷...

16. 从法律角度看确实应该回归HYBE... 但没有闵熙珍的NewJeans很可惜也是事实ᅲ

17. 闵熙珍是否被开除，跟NewJeans有何相干呢？ 为什么要对此表态ᅲᅲ 其他偶像换了制作人也一样发新歌啊。 确实，有些制作人的歌曲会更适合、更优质，但没有那个人的话，那个偶像就失去价值了吗？ 闵熙珍怎么会成为第六个成员呢？

18. 托FIFTY FIFTY和NewJeans的福，以后演艺企划公司签约时要更加用心了，以防做出巨额投资却遭到背叛

19. 就像粉丝们期待的那样，战斗到最后吧！加油！

出处：https://theqoo.net/hot/3662095533

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