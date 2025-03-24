網憶D.O.都敬秀和未成年金所炫拍《純情》，都敬秀拒絕吻戲反創經典「雨傘之吻」

都敬秀（EXO D.O.）曾和金所炫拍攝電影《純情》（港譯：戀上初夏），當時都敬秀22歲，金所炫年僅16歲未成年，兩人拍攝愛情戲碼一度引起議論，但最後卻成了一樁美談。

《純情》是2016年上映的韓國電影，改編自韓昌勳的小說集《島：我活在世界的盡頭》其中一篇〈那遙遠過去中的少女〉，原著小說家韓昌勳親自擔任編劇，導演為李恩熙。劇情講述五個在島上一起長大的好朋友，和一段初戀的故事，故事從23年前說起，那時的他們17歲。



都敬秀飾演男主角「範實」，金所炫飾演女主角「秀玉」，雖然他們都演17歲，但拍攝當時（2015年）都敬秀已22歲，金所炫才16歲未成年，兩人會不會有吻戲呢？在電影上映前就引發議論。兩人實際上並沒有吻戲，「雨傘之吻」取代了實際接觸的吻戲。



金所炫上映當年接受‎《movist》採訪曾完整說出幕後花絮，她先回覆了採訪者沒有直接接吻是否遺憾，她說並不會，且透露這場戲在劇組間曾產生分歧，她說：「主要是男性工作人員說要接吻，覺得吻在雨傘上會有點搞笑。這個場面不太好構圖，但導演（按：導演李恩熙也是女性）和女性工作人員們倒認為親吻雨傘更讓人心動，表現了那個年齡的純真。」

「不過真正創造雨傘吻戲的是敬秀歐巴，聽說對電影公司代表表達我太小了，很難拍吻戲，覺得親吻雨傘是不錯的選擇。我也覺得親吻雨傘是不錯的選擇，導演是對的，雖然只親吻了雨傘，但感情上不輸給唇碰唇，似乎很好地表現了範實和秀玉純真且溫暖的場面。我也非常喜歡這個場景。」

X（原Twitter）有網友回顧了金所炫這篇採訪內容，引發不小的回響，2000多網友轉發，大多稱讚都敬秀的體貼，或是替都敬秀抱不平曾被報導害慘。也許是因為近日「和未成年戀愛」、「戀童癖」等議題受到熱烈討論，許多過往作品都被拿出來放大討論，原Po留言裡解釋自己是因為有海外粉絲不斷散布謠言，他才忍無肯忍翻出自己的舊文並翻譯成英文，懇請大家多多轉發勿誤會都敬秀。



During the filming of <Pure Love>, Kyungsoo personally asked the film company's CEO to change to a particular scene. Since his co-star, Kim Sohyun, was a minor at the time, he felt that a kiss scene would be inappropriate. He suggested to replace this scene to umbrella kiss(kiss… https://t.co/RmD8voG8Il pic.twitter.com/Kb9Rxuv7jD — 돋뽕 (@DODBBONG) March 15, 2025

上述網友提及都敬秀曾被報導害慘，或許可追溯當時如《NEWSEN》的採訪報導，該報標題直寫「都敬秀沒能真吻金所炫而感到遺憾」，但內文實際上寫道都敬秀是說自己還沒體驗真吻戲很可惜，因為「可以用演戲當藉口做一些平常不能做的事情」，他也解釋由於對方是小六歲的金所炫所以沒有那種私心，而對於導演和女性工作人員選擇的雨傘之吻，他說：「聽說她們對雨傘之吻有獨有的幻想，我選擇相信這份情感。」

而他家報導，《國民日報》寫都敬秀聽了記者轉述金所炫透露男女工作人員的意見差異後，「都暻秀說：『那個……男人很陰險的……』越講越含糊後爆笑出聲。馬上恢復嚴肅的都暻秀說『但是不接吻好像更好』、『我認為這個場面真的很適合《純情》這部作品』、『在讀劇本的時候，我也想過很多次這個場面會是什麼樣子』、『看電影後，好像就有了那個場面（獨有）的感情和色彩』。」

《純情》上映到現在已近9年，不少觀眾對都敬秀和金所炫的雨傘之吻仍難以忘懷，認為場面相當美麗、「雨傘」傳達的情感難以言喻，都敬秀和金所炫真摯的演技亦令人動容。



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