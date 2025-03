網憶D.O.都敬秀和未成年金所炫拍《純情》，都敬秀拒絕吻戲反創經典「雨傘之吻」

都敬秀(EXO D.O.)曾和金所炫拍攝電影《純情》(港譯:戀上初夏),當時都敬秀22歲,金所炫年僅16歲未成年,兩人拍攝愛情戲碼一度引起議論,但最後卻成了一樁美談。

《純情》是2016年上映的韓國電影,改編自韓昌勳的小說集《島:我活在世界的盡頭》其中一篇〈那遙遠過去中的少女〉,原著小說家韓昌勳親自擔任編劇,導演為李恩熙。劇情講述五個在島上一起長大的好朋友,和一段初戀的故事,故事從23年前說起,那時的他們17歲。



都敬秀飾演男主角「範實」,金所炫飾演女主角「秀玉」,雖然他們都演17歲,但拍攝當時(2015年)都敬秀已22歲,金所炫才16歲未成年,兩人會不會有吻戲呢?在電影上映前就引發議論。兩人實際上並沒有吻戲,「雨傘之吻」取代了實際接觸的吻戲。



金所炫上映當年接受‎《movist》採訪曾完整說出幕後花絮,她先回覆了採訪者沒有直接接吻是否遺憾,她說並不會,且透露這場戲在劇組間曾產生分歧,她說:「主要是男性工作人員說要接吻,覺得吻在雨傘上會有點搞笑。這個場面不太好構圖,但導演(按:導演李恩熙也是女性)和女性工作人員們倒認為親吻雨傘更讓人心動,表現了那個年齡的純真。」

「不過真正創造雨傘吻戲的是敬秀歐巴,聽說對電影公司代表表達我太小了,很難拍吻戲,覺得親吻雨傘是不錯的選擇。我也覺得親吻雨傘是不錯的選擇,導演是對的,雖然只親吻了雨傘,但感情上不輸給唇碰唇,似乎很好地表現了範實和秀玉純真且溫暖的場面。我也非常喜歡這個場景。」

X(原Twitter)有網友回顧了金所炫這篇採訪內容,引發不小的回響,2000多網友轉發,大多稱讚都敬秀的體貼,或是替都敬秀抱不平曾被報導害慘。也許是因為近日「和未成年戀愛」、「戀童癖」等議題受到熱烈討論,許多過往作品都被拿出來放大討論,原Po留言裡解釋自己是因為有海外粉絲不斷散布謠言,他才忍無肯忍翻出自己的舊文並翻譯成英文,懇請大家多多轉發勿誤會都敬秀。



During the filming of <Pure Love>, Kyungsoo personally asked the film company's CEO to change to a particular scene. Since his co-star, Kim Sohyun, was a minor at the time, he felt that a kiss scene would be inappropriate. He suggested to replace this scene to umbrella kiss(kiss… https://t.co/RmD8voG8Il pic.twitter.com/Kb9Rxuv7jD