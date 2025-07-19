盘点「童星逆袭」成韩剧代表女主！从朴恩斌到金裕贞，这４位早已成为演技派女神～

从「国民妹妹」们成长为堂堂正正的实力派成人女演员，这些童星出身的演员们如今依旧人气不坠，脚踏实地的给出一部部好作品。

首先，【朴恩斌】於1996年以童装模特儿出道。1998年，她以电视剧《白夜3.98》正式作为演员出道，不只演出现代剧，还参与了《太王四神记》《千秋太后》《善德女王》《龟岩许浚》等多部古装剧，留下深刻印象。童星时期多出演时代剧的朴恩斌，进入成人演员阶段后开始拓展戏路，虽然一开始没有获得太高人气，但透过电视剧《青春时代》所展现的爽朗又坚强形象，以及《你喜欢布拉姆斯吗？》中细腻的情感演技，再次受到瞩目。



随后她挑战侦探助手、母胎单身女、麻烦法官、女扮男装...等各种突破性的角色，在演技上大幅成长。其中，让朴恩斌展现强烈存在感的作品是电视剧《非常律师禹英禑》，她在剧中饰演患有自闭症类群的天才律师，以极具沉浸感的演技吸引了观众的目光。她也在今年3月公开的 Disney+ 原创剧《狂医魔徒》中完美消化了疯狂且善於手术的医师角色，再次证明她毫无界线的演技实力。



与朴恩斌一样透过古装剧打开知名度的【李世荣】，则是1997年透过电视剧《兄弟之江》以童星出道。她曾在《大长今》中饰演主角长今的对手——年幼的今英而受到关注，也因出演儿童节目《Popopo》而提高了认知度。李世荣以可爱、少女感十足的形象，在童星时期多担任主角，但成年后则是从配角开始，一步步累积成人演员的基础。她曾为展现更成熟的演技而接受训练，并每日到经纪公司报到以争取试镜机会，展现出对职业的热情。



李世荣饰演过丧尸、医生、警察等多样角色，藉此充实作品履历、提升演技实力。当中，透过古装剧《衣袖红镶边》让她被观众封为「古装女神」，接著以同类型作品《烈女朴氏契约结婚传》延续人气。她在去年公开的《爱过之后来临的》中展现吸引力十足的浪漫演技，不仅受到观众喜爱，也证明了她作为主演的实力。她即将在2026年 Disney+ 原创剧《再婚皇后》中饰演一位游走在纯真与邪恶之间的角色，展现崭新面貌。



而被称为「颜值成长代表」的「TOP国民妹妹」【金裕贞】，是在2003年以广告CF模特身份踏入演艺圈，年纪轻轻便展现出极具吸引力的演技，从出道初期就备受瞩目。她曾演出当时活跃於萤幕的女演员——宋慧乔、林秀晶、韩佳人、韩孝周...等人的童年时期角色，迅速成为童星代表。金裕贞自踏入演艺圈后，每年参与2～3部作品，累积出稳健的演技实力，并透过电视剧《拥抱太阳的月亮》受到热烈喜爱。无论是戏剧、电影，甚至综艺与音乐节目主持，她都活跃其中，当时更被观众封为「国民妹妹」的第一号人物。



金裕贞的另一次成长则体现在《云画的月光》中。她凭藉这部作品彻底转变为成人演员，以充满活力且令人心动的演技登上「浪漫喜剧女王」的宝座。之后也参与了《先热情地清扫吧》《红天机》《与恶魔有约》等多部浪漫喜剧，持续维持高话题度与人气。金裕贞预计将透过今年下半年在 TVING 上线的新剧《亲爱的X》再次与观众见面。





与金裕贞一同出演《拥抱太阳的月亮》的金所炫（金所泫），同样是童星出身。她於2008年透过电视剧《传说的故乡－孩子啊，让我们去青山》出道。曾演出尹恩惠、李多海、成宥利、李宝英...等知名演员的童年角色，也参与《IRIS》《听见你的声音》等多部大作。无论是主角或配角，金所炫皆能消化自如，描绘出问题青少年、模范生、贫困家庭女孩、富家千金等多元角色，展现出广阔的演技领域。



她凭藉不符年龄的成熟外貌与演技，在青少年时期就於《Who Are You－学校2015》《看见味道的少女》《喜欢的话请响铃》等青春爱情剧中大放异彩。此外，她还出演过与出道作同样题材的恐怖作品，如电影《杀人漫画》、电视剧《恶梦老师》《打架吧鬼神》等，提升剧情张力。无论是浪漫、惊悚还是动作题材，她皆能游刃有余。至今已拍摄43部电视剧、8部电影的金所炫，仍不断挑战新角色。日前，她正透过 JTBC 电视剧《健将联盟》展现国家代表射击选手的英姿，明天（7月20日）将迎来大结局。





大家心目中，「童星逆袭」成韩剧代表女主角的人选，又是哪一位呢？

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