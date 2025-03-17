【影片】KCM、god金泰宇、李孝利等现身悼念辉星，K.will、金范秀、Aliee、MAMAOO、IU也都来了

韩国一代R&B天王辉晟（常译辉星，本名崔辉晟）10日证实离世，家属14日设置灵堂，昨（16）日已出殡。

根据《TV Daily》灵堂现场拍摄影片，原定15日和辉晟有联合演唱会的KCM，偕同god金泰宇一同现身辉晟灵堂悼念辉晟，李孝利、永卓、Baby V.O.X金倚枝与简美妍都被捕捉。除此之外，辉晟圈内挚友K.will据说紧急从海外归国，深夜前来吊念，他的YouTube频道在此前也突然宣布停更，恐怕也是此原因。他家媒体亦报导金范秀、MAMAMOO颂乐与玟星、李贤道、JOOSUC、The Name、Rhymer、Ailee、ALi、IU、Big Mama李英贤、高润荷、池相烈、曹世镐……等演艺圈同僚或后辈也都前来哀悼。BTS、TWICE、Zico、朴正炫等则透过花圈哀悼。

1982年生的辉晟（本名崔辉晟）10日证实离世，享年43岁，最后一程许多亲朋好友与粉丝都来看他。辉晟家属原先不打算公开辉晟灵堂设置地点，欲低调举行，但经过考虑后决定让喜爱辉晟的人们也能参与追悼，也因此待到14日才设置灵堂并公开让人吊唁。

担任丧主的辉晟弟弟崔赫晟当时表示：「我认为让记得哥哥且喜爱哥哥的人们，有时间和场所追悼身为歌手和身而为人的崔辉晟，是礼仪，因此想晚点设置灵堂。我哥哥总是被谁也无法安慰的深切孤独包围著，他一直透过音乐和歌曲抚慰和升华这种情绪努力地生活著。认识我哥的所有人，还有生活中透过哥哥的歌曲和音乐而有过任何幸福回忆的人，请不要犹豫，可以轻松无负担地访问灵堂，让哥哥离开的路上不孤单，非常感谢。」

从另支现场拍摄影片可见，辉晟灵堂摆满专辑、粉丝应援物，还有来自演艺圈同僚送上的花圈。



昨（16）日，辉晟告别式举行并出殡，下雨天的凌晨仍聚集了130多人为他送行，包括遗属、歌谣界同僚与粉丝们。

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