李栋旭、李光洙、李主傧、李多熙《离婚保险》爆笑预告公开！竟然在结婚博览会现场出售「离婚保险」XD

将在31日首播的tvN新剧《离婚保险》由李栋旭、李光洙、李主傧和李多熙主演。

讲述某保险公司商品开发组开发离婚相关商品时发生的故事，通过制定保险金的过程中回顾爱情、结婚、离婚等。剧中，罗基俊（李栋旭 饰）经历过三次离婚、姜汉德（李主傧 饰）也离婚过、全娜莱（李多熙 饰）也因价值观差异，在蜜月旅行刚回来就离婚了。



公开的最新预告中，罗基俊：「有那种保障余生的保险吗？」面对人生中「突如其来」的意外离婚，罗基俊从一开始的想法就不容小觑。在结婚博览会现场宣传离婚保险，果然...遭受娃娃攻击，他更自嘲地说：「这像是在北极卖冰箱啊！」让人好奇离婚保险组将展开的故事。



开发破格保险商品的保险会计师罗基俊、保险审查员姜汉德（李主傧 饰）、验证危险率的风险调查员安全万（李光洙 饰）、以产品开发组特别顾问加入的全娜莱（李多熙 饰）等，价值观、性格、离婚经历五花八门的他们，团队合作也备受关注。有趣的是...全娜莱还是罗基俊的前妻，也让人好奇他们之间的关系变化呢！



另外，《离婚保险》由喜剧电影《浪漫特攻队》的李元锡导演和《御史与祚怡》的李载允编剧合作打造，预计在3月31日播出。

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