Netflix《奇案84的奇趣民宿》全新概念真人秀，由旗安84、BTS Jin、池睿恩联手打造漂浮海上的疯狂民宿！

Netflix 全新综艺节目《奇案84的奇趣民宿》将带来一场游走於疯狂与幻想之间的全新概念民宿真人秀。

节目将於4月8日全球公开，以漂浮在郁陵岛海上的「奇案庄」为背景，旗安84、BTS成员Jin与《Running Man》池睿恩将与入住的旅客们共同展开一场充满奇想的民宿综艺体验。



以新手老板旗安84为核心，「奇案庄家族」正式成立。身兼「万能员工」与旗安84精神支柱的BTS Jin，以及为了奇案庄特地考取水上执照的MZ世代忙内池睿恩，一同展开这场笑料百出的民宿经营记。



官方公开的前导海报展现了漂浮於郁陵岛海上的「奇案庄」独特视觉风格。海报上写著「旗安的想像成真了！」，并配上旗安84、Jin、池睿恩乐在其中的模样，进一步提升观众对这场爆笑旅程的期待值。



前导预告则揭露了「奇趣五颗星」民宿的壮观入住过程。这里没有传统的门，迎接旅客的是攀岩入场；用餐方式更是与众不同，主打徒手进食的「赤手美食秀」。节目中将带来前所未见的创意住宿体验，打破以往民宿综艺的框架。



此外，曾凭藉《孝利家民宿》开创民宿综艺类型的郑孝敏PD与尹信惠作家也参与制作，让人更加期待节目的品质。郑孝敏PD表示：「《奇案84的奇趣民宿》是一档将意想不到的状况变成浪漫的疯狂真人秀。」他更强调：「这不是一档符合你想像的住宿节目，而是一场你无法想像且充满所有可能性的内容。」



《奇案84的奇趣民宿》将自4月8日起於Netflix连续三周播出，共计9集。首周将先公开3集，之后每周更新3集，为观众带来一场惊喜连连的奇趣民宿之旅。

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