【K社韩国小百科】韩国菲佣月费300万，只有江南富人请得起！本意支援单亲、双薪家庭，实际变成「廉价英语外教」

韩国雇佣劳动部和首尔市去年启动「外籍家政服务人员试点项目」,引入100名菲律宾护理人员,计划为有需求的家庭提供看护、降低女性因生育而中断事业的几率。 然而经过半年的示范运营,事情似乎逐渐背离初衷。

雇佣家庭半数为高学历、高收入

雇用劳动部对雇佣菲佣的家庭进行调查(185户中的112户),结果显示,家庭成员的学历中「硕士以上」占比59%、「大学(含2年制大学)」占比47%。 从夫妻合计的家庭收入来看,月收入1800万韩元以上的家庭占23.2%,收入在1200万至1800万韩元之间的占19.6%,而月收入900万韩元以下的家庭则占26.8%。

作为参考,根据韩国统计厅,2023年韩国工薪族的平均月薪为363万韩元,月薪中位数为278万韩元。 平均月薪方面,大企业是593万,非营利组织是349万韩元,中小企业是298万韩元; 男性和女性的平均月薪分别为426万和279万韩元,前者是后者的1.5倍。

从雇佣菲佣家庭的居住区域来看,主要集中在江南地区。 其中,江南区占19.64%为最多,其次是瑞草区13.39%,加上松坡区8.04%,江南三区的使用家庭比例达到41%。



首批菲佣薪资起点高,使用费上涨20%

韩国的首批菲佣住在宿舍,依签约时间上门服务,薪资按照韩国最低工资标准执行,包含时薪、四大保险和周休津贴。 以2024年最低时薪9860元、每天工作8小时计算,月薪约为238万韩元。

不过,雇用家庭支付给菲佣的费用要涵盖抽成部份,且从今年3月开始将上涨20%:考虑到退休金等因素,每小时的使用费将从原本的1万3940韩元提高至1万6800韩元。 以每周工作40小时计算,月费将从242万5560韩元增加至292万3200韩元,一口气涨价49万7640韩元。

这一变更是因为试点项目转正遭到推迟。 首尔市和雇用劳动部原计划去年9月至今年2月底在首尔市运营试点项目半年,随后扩大为全国性正式计划,并将家政人员规模扩大至1200人。 但根据23日消息,由於相关部门之间的协商延迟,现在决定再延长1年。 而且由於全国需求较低,正式计划的推进仍不确定。



偏离初衷

外籍家政服务人员试点项目的初衷,是借鉴香港和新加坡的模式,引进外籍家政人员,以解决女性职业中断与低出生率问题。 根据试点项目的选定标准,单亲家庭、双薪家庭、多子女家庭及孕妇家庭将获得优先分配,子女年龄、使用期限、家务管理员的工作时长及地区分配则作为二次筛选标准。

然而,由於未将家庭财富列为考量因素,导致申请者多为收入较高的家庭,使得外籍家政服务人员向这些家庭集中。 在试点项目初期,居住在江南3区的使用者已超过30%。 当时,许多妈妈社群都有人PO文咨询菲律宾家政人员是否能帮助孩子学英语,这表明该服务与当初为双薪家庭提供支援的初衷有所偏离,逐渐演变成以低廉价格雇用英语系家政帮手。 而未来,这种「江南集中现象」还可能会进一步加剧。



韩国人眼中菲佣的优缺点

据报道,目前在首尔提供家政服务的98位菲佣十分抢手,今年1月仍有795户家庭在排队申请。 据实际使用菲佣的韩国家庭分享,菲佣与雇主且年纪相仿,比起韩国姨母更能像朋友一样相处,也不会多问私事,还能给小孩提供英语环境。 而且因为是政府项目,对劳动者履历的介绍较为可信,也让人安心。

相较而言,缺点只有交流顺畅度有待提高,以及负责运营的企业工作效率较低等等。



成本争议

首尔市一开始打出的口号是「月薪100万韩元级别的家政服务人员」,现在的情况已相去甚远。 韩国雇用劳动部长官金文洙(音)也承认,如果家政服务月费超过200万韩元会让养小孩变得困难,但若要低於100万韩元也并不容易。 高昂的费用不断引发争议,不少人认为韩国赚300万月薪都很难,同样的薪资水平完全可以雇到韩国人,反对向外籍劳动者同样适用最低时薪,甚至批评这项制度最终只是为富人服务。

