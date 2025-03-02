2025最美韩国女演员冠军！「现在拨打电话」蔡秀彬宣布首次来台举办见面会，「橱窗夫妇」又甜又揪圈粉各地

2025粉丝绝不能错过的最美视觉攻占！击败韩孝周、金裕贞、秀智、申世景、韩韶禧、朴宝英、Jisoo、宋慧乔与高允贞（排序为第十至第二），以一双晶莹剔透的灵动眸子，加上楚楚动人的精致五官，拿下韩国知名Kingchoice网站票选「韩国最美女演员」冠军殊荣，演出剧集「青鸟之家」、「云画的月光」、「不是机器人啊」、「狐狸新娘心」、「一半的一半」、「警校菜鸟」与「闪耀国度」等，2024年底，蔡秀彬更以一部搭档与柳演锡演出的浪漫爆款剧「现在拨打的电话」，当中饰演剧中洪熙珠一角，与饰演丈夫白司彦的柳演锡组成「橱窗夫妇」，两人又甜又揪的谱恋戏码，时时牵动粉丝的心，饰演罹患「选择性缄默证」，假装不会说话，仅用手语沟通的她，凭著精湛演技，无不让观影者心疼到五脏六腑，不少粉丝还因为太过入戏，还纷纷搞笑敲碗许愿，现实生活中能看到蔡秀彬真的嫁给柳演锡！

一向对粉丝就超疼爱的蔡秀彬，看到满满鼓励支持，即使接到庞大剧本邀约演出，仍与团队排出时间要近距离亲自答谢粉丝，订於4/11（五）晚间七点於TICC台北国际会议中心，蔡秀彬将首次来台北举办「2025 CHAESOOBIN ASIA FANMEETING 」见面会，得知台北站行程确认，蔡秀彬表示期待与大家见面，「这是我的第一次喔！」。对於即将来台北，蔡秀彬难掩喜悦之心，又说：「真的…真的非常开心受到大家喜爱！我会继续努力带来更多优秀的作品，好回馈一直支持我的粉丝！这次终於有机会能亲自到台北与你们见面，我现在内心充满兴奋又期待！希望当天能见到大家，这是我演艺生涯一个非常重要的存在，在这特别的日子，我们一起留下珍贵的回忆！为了让大家可以很幸福，我正在用心准备见面会，从我的琐碎小事到幕后故事，再加上从未展现过的面貌，预计会在这次见面会中分享！」。

蔡秀彬台湾首场粉丝见面会「2025 CHAESOOBIN ASIA FANMEETING 」，即日起於KKTIX售票系统 （https://theartistudio.kktix.cc/events/e90b1317）全面贩售，票区分为A区NT.5,200元、B区NT.4,800元、C区NT.3,800元与身心席NT.2,600元，福利上，包括全场皆享有纪念小卡与蔡秀彬会后亲自与大家甜蜜HI-BYE（欢送），以及每20人一组，共300位团体合影、共60张亲签海报、共30张亲签拍立得与20张亲签纪念小卡，更多蔡秀彬的台湾首场粉丝见面会「2025 CHAESOOBIN ASIA FANMEETING 」活动详情，请上「TheArtistudio得艺室策划」官方FB粉丝团：https://www.facebook.com/TheArtistudio.tw/ 查询。



2025 CHAESOOBIN AISA FANMEETING

演出时间：2025/4/11（五）19：00 实际演出时间以现场公告为准

演出地点：TICC台北国际会议中心

演出地址：台北市信义区信义路五段1号

售票系统：KKTIX

售票时间：即日起

票价：A区NT.5,200元 / B区NT.4,800元 / C区NT.3,800元 / 身心席NT.2,600元

售票连结：https://theartistudio.kktix.cc/events/e90b1317

主办单位：TheArtistudio得艺室策划

主办单位保留本活动内容变更、终止及最终解释权，请以最新公告为准。





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