2025最美韩国女演员冠军！「现在拨打电话」蔡秀彬宣布首次来台举办见面会，「橱窗夫妇」又甜又揪圈粉各地

2025粉丝绝不能错过的最美视觉攻占！击败韩孝周、金裕贞、秀智、申世景、韩韶禧、朴宝英、Jisoo、宋慧乔与高允贞（排序为第十至第二），以一双晶莹剔透的灵动眸子，加上楚楚动人的精致五官，拿下韩国知名Kingchoice网站票选「韩国最美女演员」冠军殊荣，演出剧集「青鸟之家」、「云画的月光」、「不是机器人啊」、「狐狸新娘心」、「一半的一半」、「警校菜鸟」与「闪耀国度」等，2024年底，蔡秀彬更以一部搭档与柳演锡演出的浪漫爆款剧「现在拨打的电话」，当中饰演剧中洪熙珠一角，与饰演丈夫白司彦的柳演锡组成「橱窗夫妇」，两人又甜又揪的谱恋戏码，时时牵动粉丝的心，饰演罹患「选择性缄默证」，假装不会说话，仅用手语沟通的她，凭著精湛演技，无不让观影者心疼到五脏六腑，不少粉丝还因为太过入戏，还纷纷搞笑敲碗许愿，现实生活中能看到蔡秀彬真的嫁给柳演锡！
一向对粉丝就超疼爱的蔡秀彬，看到满满鼓励支持，即使接到庞大剧本邀约演出，仍与团队排出时间要近距离亲自答谢粉丝，订於4/11（五）晚间七点於TICC台北国际会议中心，蔡秀彬将首次来台北举办「2025 CHAESOOBIN ASIA FANMEETING
蔡秀彬台湾首场粉丝见面会「2025 CHAESOOBIN ASIA FANMEETING
2025 CHAESOOBIN AISA FANMEETING
演出时间：2025/4/11（五）19：00 实际演出时间以现场公告为准
演出地点：TICC台北国际会议中心
演出地址：台北市信义区信义路五段1号
售票系统：KKTIX
售票时间：即日起
票价：A区NT.5,200元 / B区NT.4,800元 / C区NT.3,800元 / 身心席NT.2,600元
售票连结：https://theartistudio.kktix.cc/events/e90b1317
主办单位：TheArtistudio得艺室策划
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