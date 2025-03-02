姜泰伍再次贡献奇葩舞姿，《惊人的星期六》「魔性乱舞」吓傻Key和太妍！网友：完全是搞笑咖

昨晚播出的《惊人的星期六》中，姜泰伍和李先彬为宣传同日开播的tvN新剧《爱情发芽中》（曾译：马铃薯研究所）而做客。 身为内向型的姜泰伍首次出演该节目，公开了一段前所未见的新概念核心舞蹈，反转魅力引得现场众人连连感叹：「绝对不是一般人！」

节目中在零食游戏玩起「全知台词视角」，姜泰伍猜中《蓝色生死恋》宋慧乔的名台词，随后上台跳了泰民的《Guilty》，李先彬还介绍说这只舞是他为了今天特地准备的！



Key一脸难以置信的表情，难道马上要看到姜泰伍的sexy一面吗？ 然而音乐响起后，姜泰伍却给出了... 相当难以形容的舞姿，用BOOM的话来说很像逆流性食道炎XD



惊得太妍双眼瞪大、接连眨眼，仿佛在努力理解眼前的景象，Key则定在原地，直到姜泰伍跳完舞还仍然无法动弹XD



李先彬透露姜泰伍经常跳这个舞，但也许要节奏快一点才对。 接下来的游戏中，李龙真猜对李先彬主演的《酒鬼都市女人们》台词，带著姜泰伍一起上台再跳那只魔性的「逆流性食道炎之舞」，这次节奏是快了，但效果有没有更好就难说XD



其实姜泰伍并非真的不会跳舞，之前和唯一、徐康俊、孔明、李太奂一起组成演员男团5urprise时担任的就是主舞位置。



但他对於搞笑似乎有格外的执念，上《Running Man》时跳的机械舞就让人耳目一新XD



再看一遍之前李先彬帮姜泰伍拍的这支舞，他真的跳得很投入啊：



网友纷纷被姜泰伍的离奇舞姿笑翻：「有生以来第一次见到这样的舞」「完全是搞笑咖」「这是真的很guilty」「会在《非常律师禹英禑》第二季跳这个舞吗？」欣赏这只舞请前往11分20秒：



此外，姜泰伍和李先彬合作主演的tvN周末剧《爱情发芽中》以山谷马铃薯研究所为背景，讲述性格完全相反的一对男女之间像经过烘烤、油炸、炖煮般的火热爱情，海外观众可在Netflix同步追看。 而让姜泰伍以「国民失落男」出名的剧集《非常律师禹英禑》也已确定拍摄第二季，具体时间尚待公开。



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