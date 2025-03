【K社韓國小百科】韓國菲傭月費300萬，只有江南富人請得起！本意支援單親、雙薪家庭，實際變成「廉價英語外教」

韓國僱傭勞動部和首爾市去年啟動「外籍家政服務人員試點項目」,引入100名菲律賓護理人員,計劃為有需求的家庭提供看護、降低女性因生育而中斷事業的幾率。 然而經過半年的示範運營,事情似乎逐漸背離初衷。

僱傭家庭半數為高學歷、高收入

雇用勞動部對僱傭菲傭的家庭進行調查(185戶中的112戶),結果顯示,家庭成員的學歷中「碩士以上」佔比59%、「大學(含2年制大學)」佔比47%。 從夫妻合計的家庭收入來看,月收入1800萬韓元以上的家庭佔23.2%,收入在1200萬至1800萬韓元之間的佔19.6%,而月收入900萬韓元以下的家庭則佔26.8%。

作為參考,根據韓國統計廳,2023年韓國工薪族的平均月薪為363萬韓元,月薪中位數為278萬韓元。 平均月薪方面,大企業是593萬,非營利組織是349萬韓元,中小企業是298萬韓元; 男性和女性的平均月薪分別為426萬和279萬韓元,前者是後者的1.5倍。

從僱傭菲傭家庭的居住區域來看,主要集中在江南地區。 其中,江南區佔19.64%為最多,其次是瑞草區13.39%,加上松坡區8.04%,江南三區的使用家庭比例達到41%。



Photo by Félix Prado on Unsplash



首批菲傭薪資起點高,使用費上漲20%

韓國的首批菲傭住在宿舍,依簽約時間上門服務,薪資按照韓國最低工資標準執行,包含時薪、四大保險和週休津貼。 以2024年最低時薪9860元、每天工作8小時計算,月薪約為238萬韓元。

不過,僱用家庭支付給菲傭的費用要涵蓋抽成部份,且從今年3月開始將上漲20%:考慮到退休金等因素,每小時的使用費將從原本的1萬3940韓元提高至1萬6800韓元。 以每週工作40小時計算,月費將從242萬5560韓元增加至292萬3200韓元,一口氣漲價49萬7640韓元。

這一變更是因為試點項目轉正遭到推遲。 首爾市和雇用勞動部原計劃去年9月至今年2月底在首爾市運營試點項目半年,隨後擴大為全國性正式計劃,並將家政人員規模擴大至1200人。 但根據23日消息,由於相關部門之間的協商延遲,現在決定再延長1年。 而且由於全國需求較低,正式計劃的推進仍不確定。



Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash



偏離初衷

外籍家政服務人員試點項目的初衷,是借鑒香港和新加坡的模式,引進外籍家政人員,以解決女性職業中斷與低出生率問題。 根據試點項目的選定標準,單親家庭、雙薪家庭、多子女家庭及孕婦家庭將獲得優先分配,子女年齡、使用期限、家務管理員的工作時長及地區分配則作為二次篩選標準。

然而,由於未將家庭財富列為考量因素,導致申請者多為收入較高的家庭,使得外籍家政服務人員向這些家庭集中。 在試點項目初期,居住在江南3區的使用者已超過30%。 當時,許多媽媽社群都有人PO文咨詢菲律賓家政人員是否能幫助孩子學英語,這表明該服務與當初為雙薪家庭提供支援的初衷有所偏離,逐漸演變成以低廉價格雇用英語系家政幫手。 而未來,這種「江南集中現象」還可能會進一步加劇。



Photo by Tanaphong Toochinda on Unsplash



韓國人眼中菲傭的優缺點

據報道,目前在首爾提供家政服務的98位菲傭十分搶手,今年1月仍有795戶家庭在排隊申請。 據實際使用菲傭的韓國家庭分享,菲傭與僱主且年紀相仿,比起韓國姨母更能像朋友一樣相處,也不會多問私事,還能給小孩提供英語環境。 而且因為是政府項目,對勞動者履歷的介紹較為可信,也讓人安心。

相較而言,缺點只有交流順暢度有待提高,以及負責運營的企業工作效率較低等等。



Photo by No Revisions on Unsplash



成本爭議

首爾市一開始打出的口號是「月薪100萬韓元級別的家政服務人員」,現在的情況已相去甚遠。 韓國雇用勞動部長官金文洙(音)也承認,如果家政服務月費超過200萬韓元會讓養小孩變得困難,但若要低於100萬韓元也並不容易。 高昂的費用不斷引發爭議,不少人認為韓國賺300萬月薪都很難,同樣的薪資水平完全可以僱到韓國人,反對向外籍勞動者同樣適用最低時薪,甚至批評這項製度最終只是為富人服務。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞