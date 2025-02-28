《我的完美秘书》导演终映感言先道歉，赞韩志旼&李浚赫「梦幻组合」：我的完美主角

《我的完美秘书》14日结局，在演员们接受各大采访后，轮到导演咸俊浩发表终映感言Q&A。

咸俊浩由於在《我的完美秘书》播出期间发生争议，‎被爆出五年前酒后暴力和侮辱罪前科，一些观众无法认同爱情剧竟是由这样的导演执导，感到破灭继而抵制‎。咸俊浩透过终映感言正式道歉，Q&A首题问及剧终感想，他便以道歉的姿态开头表示「只有感激和抱歉」。

他表示过去犯的错误带给尽全力付出的演员们和工作人员们麻烦，且说自己五年来每天都在后悔、惭愧，解释自己在执导《我的完美秘书》时只想尽己所能，而在作品播出后见到受许多人喜爱，「决心一辈子都不会忘记自己的错误，每天都要成为更好的人。再次向喜爱《我的完美秘书》的各位感谢并道歉」。

回到作品本身，韩志旼和李浚赫的选角组合，从播出前便被看好，播出后更是大受欢迎，导演直言两人的爱情戏对导演来说完全是梦幻组合，「组合确定时，我强烈产生了唯一想法『要拍到最美』」，他也说「《我的完美秘书》是因两位演员的创意而发光的戏剧」，透露两人很清楚在哪些戏要突出那些亮点但又不想太刻意而苦恼很久，「简直是『我的完美主角』」。



在表现冷漠的智允和温暖的恩浩之间的对比，导演表示在美术上下了功夫，智允的家用较单一的颜色营造冷漠荒凉，恩浩的家则多彩以表达温暖热闹，而Peoplez空间以橘色为主，「表现智允和恩浩互相渗透的感觉，智允火一般的红色和恩浩温暖的黄色混合」。



「影像美」佳评如潮，导演说《我的完美秘书》企划是「相信普通的小善意汇聚能创造出巨大的奇迹」，因此他想表现日常生活奇迹般的故事，尽量在人们日常能接触到的熟悉空间取景，不过也因此相当辛苦，就像光化门吻戏在环境上有许多受限，幸亏两位演员展现惊人的集中力，在市中心的喧嚣中确实表达情感。



导演对於浪漫场面还在音乐上做了许多努力，其实自己花费的时间最大量就在音乐制作，要配合智允和恩浩小心翼翼接近彼此的节奏，但又不能让音乐变得无聊，节奏缓急很重要，所以比起磅礴的管弦乐，他要求了更多清淡的钢琴独奏，和剪辑师、副导演、OST组一同让智允和恩浩的罗曼史「更有说服力」。

智允和恩浩没有台词，只用眼神和手的镜头带给观众深刻印象，导演透露自己初次见韩志旼和李浚赫时，就发现两人手的大小差异，便开始想像韩志旼的小手若被李浚赫的大手包覆会是什么感觉，「觉得好像恩浩拥抱著智允」。他也认为「手的感受表现比眼睛快」，所以在眼神流动前，想先让两位用手表达好感，并称赞摄影师把智允和恩浩的手拍得令人悸动。



导演亦称赞韩志旼传达的眼神相当好，根据情况不同，眼神都有细腻的变化。「如果说智允在各方面都是主体性的角色，那么恩浩相对来说就是把智允感情接受并拥抱的角色。李浚赫演员也深知这一点，完美地演绎了接受和包容智允表现出激烈感情的眼神。表现强烈感情的眼神，和接受并抚摸的眼神相遇，才出现了可能的场面。」

问导演最心动或是付出最多心血的场面是什么，他选了第4集结尾智允酒后吐真情的场面，还有第7集钢琴演奏会。他说第4集结尾从演员到整个团队打造的氛围非常好，后制在剪辑、CG、音乐等等亦花费许多时间，是他最喜欢的场面。而第7集演奏会，他和编剧从剧本制作时便想著使用萧邦的音乐，〈萧邦叙事曲1号〉是他最喜欢的古典音乐，也是他认为最能戏剧性表现男女主角感情的曲子，从剧本、剪辑到音乐都很搭配，是他最怀著激动心情制作的场面。



除了男女主角，导演对其他角色们金度勋、金允慧、Peoplez员工们还有反派朴宝京都表达了感谢。他说这部剧聚集了许多有内功的人，因此他没有作任何演技指导，只是提供让他们尽情发挥的环境，尤其是第4集聚餐戏，大家的创意和演技相当丰富。导演特别提到金度勋和金允慧在片场总是充满正能量，从他们的角度应该有遗憾之处，但他们总是默默表现开朗的角色。导演也说朴宝京饰演唯一反派可能会对自己独自使坏感到负担、或许会怕自己独自显眼，但她会根据不同情况调整表演。「我觉得每个人都很完美，真心感谢所有演员们。」导演说。



聊剧情之余，花絮也成了问答。罗暎锡「罗PD」和韩志旼直播看剧，对第4集的热烈反应成了话题，导演说自己当时其实正在作后半段的工作，逐渐感到疲惫，看了罗PD的反应得到了能量「要更加努力」，说到这便感谢韩志旼和罗PD。



나영석 한지민 왜케 웃기냐곸ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/69DlKYGoAN — 세모눈 (@semon00n) January 14, 2025

希望《我的完美秘书》成为什么样的作品呢？导演回答「春天的奇迹」，他说：「希望透过我们的戏剧，让人感受爱一个人、被一个人爱是多么值得感谢与珍贵的经验。希望《我完美的秘书》能是一部，在即将到来的春天日常生活中，创造奇迹般幸福一天的戏剧。我代表全体制作团队向珍惜这部作品的所有人表达深深的感谢，以后我会以更低的姿态尽最大的努力，为大家带来更好的戏剧。」



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