「双李CP」李栋旭＆李圣经新剧《善良的男子汉》剧照曝光！李栋旭上半年卖保险，下半年改当流氓家族的长孙 XD

JTBC 今日公开接下来将播出的新剧，由「双李高颜值CP」李栋旭、李圣经主演的《善良的男子汉》也终於公开剧照！

《善良的男子汉》讲述爷爷是流氓、父亲是流氓、儿子是流氓的「三代流氓家族」，长孙「石哲」（李栋旭 饰）为了守护家庭、工作和爱情而展开的波澜壮阔的故事。

剧中，李栋旭饰演憧憬小说家海明威的流氓「石哲」、李圣经饰演石哲的初恋，梦想成爲歌手的「美英」！以正在进行再开发的某城市为背景，年龄、学历、生活的过去、性格都不同，充满人情味的人物们的故事预计将给观众们带来欢笑和安慰。



公开的剧照中，两人都有点点沧桑感，让人很好奇会是怎样的剧情呢！是说……李栋旭最近的搭挡怎么这么刚好都姓「李」，另一部将在3月31日播出的新剧《离婚保险》是四位主演都姓李，而这部则是和李圣经搭挡 XD



（延伸阅读：还以为真的拍了保险广告！《离婚保险》李栋旭、李光洙、李主傧和李多熙「联手卖保险」大型看板曝光！）

另外，《善良的男子汉》由《白兰》、《高龄化家族》宋海成导演和《人间失格》朴洪秀导演执导、《宥娜的街》金云耕作家和电影《在野党》金孝锡作家执笔，预计在今年下半年播出。

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