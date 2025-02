INFINITE圣圭失去亲姐姐缺席大马演唱会，优贤哽咽带全场为圣圭和姐姐祈祷默哀

INFINITE队长圣圭亲姐姐22日病逝,他紧急放下行程,缺席当晚INFINITE马来西亚巡演,而巡演过程成员们谈到此忍不住哀戚,带全场粉丝INSPIRIT为圣圭一家祈祷及默哀。

优贤(优铉)代表开口:「想传达一个重大的消息,我们永远的队长圣圭不能参加今天这个场合……圣圭也很想一起在这里和大家一起,昨天和我们一起在机场要出发的时候听到消息,回到了家人们那边。感到非常遗憾,圣圭也很想和大家在一起,但圣圭心爱的亲姐姐今早先去长途旅行了……让我们暂时,为圣圭和圣圭姐姐一家祈祷,我们暂时默哀。」

画面可看到优贤、成种忍不住拭泪,其他影片也可看优贤疑似眼角含泪,是哽咽讲话的。默哀结束后,优贤向大家约定好「圣圭以后会一起来」,要大家别离开好好等待,而成烈要大家一同呐喊且享受,让圣圭听见他们的声音。

The moment of hesitation, the way his voice breaks for a moment says what Woohyun and the members were pushing down to put on a brave face for INSPIRITs, to make it a memorable fun night for those who’d waited so long for them. Thank you #인피니트 pic.twitter.com/qJ42Ro80tB