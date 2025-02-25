INFINITE圣圭失去亲姐姐缺席大马演唱会，优贤哽咽带全场为圣圭和姐姐祈祷默哀
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INFINITE圣圭失去亲姐姐缺席大马演唱会，优贤哽咽带全场为圣圭和姐姐祈祷默哀

明星   2025年2月25日   星期二15:50   草莓  

（图源：X@ifntinfo、圣圭粉丝团「魔性的男子」网站）

INFINITE队长圣圭亲姐姐22日病逝，他紧急放下行程，缺席当晚INFINITE马来西亚巡演，而巡演过程成员们谈到此忍不住哀戚，带全场粉丝INSPIRIT为圣圭一家祈祷及默哀。

圣圭与姐姐（图源：圣圭粉丝团「魔性的男子」网站）

优贤（优铉）代表开口：「想传达一个重大的消息，我们永远的队长圣圭不能参加今天这个场合……圣圭也很想一起在这里和大家一起，昨天和我们一起在机场要出发的时候听到消息，回到了家人们那边。感到非常遗憾，圣圭也很想和大家在一起，但圣圭心爱的亲姐姐今早先去长途旅行了……让我们暂时，为圣圭和圣圭姐姐一家祈祷，我们暂时默哀。」

画面可看到优贤、成种忍不住拭泪，其他影片也可看优贤疑似眼角含泪，是哽咽讲话的。默哀结束后，优贤向大家约定好「圣圭以后会一起来」，要大家别离开好好等待，而成烈要大家一同呐喊且享受，让圣圭听见他们的声音。

圣圭和大6岁的姐姐感情相当好，圣圭曾说‎在父母反对他的歌手梦时，是姐姐拿退休金支援他追梦‎，他也透露过姐姐对他的昵称是「儿子」，显见姐姐非常疼他。2017年姐姐结婚时，圣圭也带著INFINITE成员出席出席为姐姐庆祝。据说去年底姐姐还是抱病观赏INFINITE巡演。姐弟俩如今天人永隔，悉知的粉丝、网友都感到遗憾不舍。

▼姐姐IG最后发文就是去年底带孩子观赏INFINITE演唱会

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