「姐姐是人生的前輩，是可靠的支援者」INFINITE聖圭姐姐病逝，姐姐曾無條件支助他

INFINITE聖圭（金聖圭）親生姐姐由聖圭公司證實今（22）日上午病逝，聖圭確定缺席今晚於馬來西亞吉隆舉行的INFINITE出道15週年巡演。

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聖圭姐姐1983年生，大1989年生的聖圭6歲，據粉絲Inspirit去年分享，聖圭曾說過在父母都反對自己當歌手時，向姐姐真誠表達過「很想唱歌」、「就算失敗也好，沒嘗試過會一輩子都很難過」，姐姐聽了以後表達全力支持，在他20多歲為夢想去首爾住考試院、打工的錢全花在補習班上時，是姐姐還把退休金全給他，讓他得以支撐生活費。



「很帥氣的姐姐是吧？姐姐真的很不容易，是人生的前輩，是可靠的支援者，到現在也忘不了，很帥氣吧？我也要好好對待姐姐，現在就做得不錯。」聖圭當時那麼形容姐姐，還承諾會好好對姐姐。去年在綜藝《脫掉鞋子恢單4Men》上，雖然有開玩笑避談感情的成分在，但聖圭確實表達了最愛的女人是媽媽、姐姐和粉絲們。



성규랑 규누님이 진짜 유니콘 남매 같애

부모님은 가수하는 거 반대하셔도 누나는 무조건 응원해주고

고시원 생활하면서 알바 n잡 뛰는 동생에게 학원비에 보태라고 퇴직금을 다 주는 누나가 어딨어….

그리고 그런 누나에게 평생 고마워하며 본인이 더 잘해야한다고 다짐하는 남동생이 어딨어….. pic.twitter.com/F0dWIDbblQ — 팔 (@428leaf) May 19, 2024

聖圭姐姐經營的部落格與IG，一直以來都不吝分享全家人相處的點點滴滴，聽聞姐姐病逝後，許多Inspirit不捨地到訪姐姐IG留言願姐姐安息，姐姐最後一篇文還是去年底帶著孩子到INFINITE15週年首爾場巡演的影片。



聖圭姐姐病逝享年42歲，留下一雙兒女，不止粉絲，網友們聽到消息都相當心碎，也心疼聖圭一家人。

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