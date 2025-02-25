INFINITE聖圭失去親姐姐缺席大馬演唱會，優賢哽咽帶全場為聖圭和姐姐祈禱默哀

INFINITE隊長聖圭親姐姐22日病逝，他緊急放下行程，缺席當晚INFINITE馬來西亞巡演，而巡演過程成員們談到此忍不住哀戚，帶全場粉絲INSPIRIT為聖圭一家祈禱及默哀。

優賢（優鉉）代表開口：「想傳達一個重大的消息，我們永遠的隊長聖圭不能參加今天這個場合……聖圭也很想一起在這裡和大家一起，昨天和我們一起在機場要出發的時候聽到消息，回到了家人們那邊。感到非常遺憾，聖圭也很想和大家在一起，但聖圭心愛的親姐姐今早先去長途旅行了……讓我們暫時，為聖圭和聖圭姐姐一家祈禱，我們暫時默哀。」

畫面可看到優賢、成種忍不住拭淚，其他影片也可看優賢疑似眼角含淚，是哽咽講話的。默哀結束後，優賢向大家約定好「聖圭以後會一起來」，要大家別離開好好等待，而成烈要大家一同吶喊且享受，讓聖圭聽見他們的聲音。

The moment of hesitation, the way his voice breaks for a moment says what Woohyun and the members were pushing down to put on a brave face for INSPIRITs, to make it a memorable fun night for those who’d waited so long for them. Thank you #인피니트 pic.twitter.com/qJ42Ro80tB — INFINITE INSPIRIT (@queenofjong) February 23, 2025

聖圭和大6歲的姐姐感情相當好，聖圭曾說‎在父母反對他的歌手夢時，是姐姐拿退休金支援他追夢‎，他也透露過姐姐對他的暱稱是「兒子」，顯見姐姐非常疼他。2017年姐姐結婚時，聖圭也帶著INFINITE成員出席出席為姐姐慶祝。據說去年底姐姐還是抱病觀賞INFINITE巡演。姐弟倆如今天人永隔，悉知的粉絲、網友都感到遺憾不捨。



가족분들이 성규 부르는 호칭



아버지: 성규야

어머니: 아들!

누나: (자기 아들도 아니면서) 아들! pic.twitter.com/zZ7Su9xC55 — 뎡그뎌댱됴 (@jeojang_kyu) July 1, 2022

▼姐姐IG最後發文就是去年底帶孩子觀賞INFINITE演唱會



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