《我的完美秘书》扮单亲爸爸「刘恩浩」，李浚赫：想让大家知道做家事很帅

《我的完美秘书》14日结局，饰演男主角「刘恩浩」的李浚赫，陆续接受各大媒体采访。

据‎《TV Daily》采访报导‎，就李浚赫过去作品，他的世界总是暴力地充满阴谋、权术与血，而《我的完美秘书》倒是温暖又柔和，李浚赫表示自己喜欢独特又新颖的事物，所以总拍摄各种类型的作品，不过演了《我的完美秘书》之后反倒觉得恩浩也独特又新颖。

而为什么会选择演出《我的完美秘书》？李浚赫表示他看到了自己想看到的东西，他说：「就算（恩浩）不是优秀的能力者，但他光是修好一个门把这类亮点就让我深受感动。特别是深为单亲爸爸一边工作一边育儿，透过恩浩做家事，想让大家知道做家事本身就是一件很帅的事情。」他也解释长久以来社会上做家事总是容易被忽略，他并不觉得在外工作或是做家事哪个更重要或更好，但在家里照顾孩子、做健康的家常饭，并不输给像智允那样在外工作，再次说道「想传达做家事本身就很帅」。



而恩浩这个单亲爸爸暨男性秘书，多方面打破刻板印象，李浚赫表示演恩浩并不难，毕竟过去的自己总是演出对自己而言新颖的，但最辛苦的是「恩浩当上秘书后，成了明明是主角却失去了目标性的角色」，他深思熟虑过后诠释的方法是，把恩浩想成乐曲中贝斯登场那样，平静地表现恩浩的存在感，例如恩浩在辅佐智允之余，还会倾听Peoplez员工们地烦恼并一同解决，到处伸出援手。



对於《我的完美秘书》大获成功，李浚赫说：「一个世上独一无二编织的故事，如果观众喜欢的话，就有和他们对话的感觉，虽然不是一对一对话，但感觉像是共享了回忆。」



虽然《我的完美秘书》已落幕，但接下来李浚赫还有相当多作品等待和观众见面，‎Netflix《无赦之仇》与《杜奥女士》、tvN《中了头奖也要上班》，还有电影《和王一起生活的男人》，是各大制作公司及剧组热门人选啊！



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