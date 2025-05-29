EXO伯贤向SEVENTEEN发出合作邀请：「挑战文化让我觉得格格不入」

EXO成员伯贤坦率分享了对偶像圈「挑战文化」（challenge）的看法。

28日，喜剧演员李龙真的YouTube人气网路节目《龙塔罗》中公开了影片「人间柠檬水伯贤的塔罗牌结果是？」，伯贤作为嘉宾出演，并以李龙真的提问为基础，谈论了自己最近的各种烦恼。



其中一段提到，伯贤刚从EXO出道时与现在相比，K-POP文化已有不少变化。伯贤表示：「就像有人为了交朋友会去参加派对之类的，对我来说，那种氛围真的很不适合。」

他接著坦言：「最近流行的文化中，有太多挑战活动了。大家看起来都好像很亲近，让我怀疑是不是只有我一个人被排除在外。」



听到这里，李龙真开玩笑地说自己可以介绍朋友，并提到哈利波特、搞笑艺人申奇露、YouTuber李宰律等名字，引发笑声。

随后李龙真问他有没有想一起拍挑战的人选时，伯贤点名男团SEVENTEEN。李龙真则鼓励说：「对嘛，就是这样互相邀请，才会变熟啊！」



伯贤於本月19日透过全新迷你专辑《Essence of Reverie》回归，正积极展开活动。此外，他也将从6月起展开出道13年来首次的个人世界巡演。

▼伯贤新歌〈Elevator〉（电梯）MV：



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