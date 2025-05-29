【韩网热门】IU〈美人〉MV出炉！请一定要看到最后！

IU公开了全新翻唱专辑《花书签3》的第二个MV。

《花书签3》是IU继2017年发布同系列《花书签2》后，时隔8年再次发行翻唱专辑。 这一系列专辑主打「即使时间流逝也不会褪色的怀旧记忆痕迹」概念，第二个MV〈美人〉邀请了「国民脸蛋天才」车银优惊喜登场。



韩国网友评论：

1. 哈哈，果然跟之前猜的一样，车银优真的出现在〈美人〉MV里了ᄏᄏᄏ不过入镜时间真的超少

2. 疯了已经开始喜欢上了

3. 有点低於预期... 最没意思的歌MV里只出现几秒ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 真是名副其实的男主ᄏᄏ

5. 什么啊只在最后出现一下 ᅲ

6. 好笑又无语又有趣ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

7. 一开始就说是特别出演吧？ 那最后出来一下也没啥好惊讶的ᄏᄏ

8. MV结尾太搞笑了，根本像广告一样ᄏᄏᄏ

9. 导演是谁啊，风格太独特的了，感觉像「海豚诱拐团」（韩国搞笑团体）ᄏᄏᄏᄏ

10. 总之，MV太逗了、太有趣了，看一次还想看ᄏᄏᄏᄏᄏ

11. 疯ᄏᄏᄏᄏᄏ 这是什么呀ᄏᄏᄏᄏᄏ 笑死我了

12. 不是ᄏᄏᄏᄏᄏMV真的很好笑ᄏᄏᄏᄏᄏ连脸都很好笑 一切都搞笑ᄏᄏᄏᄏᄏ

13. MV很MZ风（指年轻人风格）ᄏᄏ 好有趣

14. 最后什么鬼ᄏᄏᄏᄏᄏ 哇笑疯ᄏᄏᄏᄏ

15. 选车银优是有原因的ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

16. MV很新颖ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 但真的是〈美人〉没错

17. MV完全独特又有趣ᄏᄏᄏᄏᄏ 拍得很好ᄏᄏ

18. 这是搞笑MV吗ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ疯了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

19. MV最后是广告吗ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

20. 啊 真是笑到肚子疼ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

21. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ那张脸ᄏᄏᄏᄏᄏ

22. 真的是只出现了一下下脸就没了...

原文：https://theqoo.net/square/3758312752

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