INFINITE香港演唱会频派福利骚肌露臂 大晒神级广东话并二度Encore兼披露新歌舞步

由去年12月开始以韩国为首站展开出道15周年纪念巡回演唱会的韩国男团INFINITE，今日终於到达海外场尾站香港，在AXA x Wonderland 竹翠公园举行由D-SHOW主办的《INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG》，而这次亦是团体暌违九年以完全体再度访港！香港作为巡演唯一户外兼海外尾场，INFINITE全晚不断福利放题，不但频频到台下与粉丝自拍，成员们更疯狂骚肌，为INSPIRIT（粉丝昵称）送上整整3.5小时的火热舞台！

在现场乐队的伴奏下，身穿白色闪石西装的INFINITE直接走到小舞台以有名的「刀群舞」开场，演绎一连三首型格歌曲《Last Romeo》《Paradise》《The Eye》。之后六人逐一以广东话作自我介绍，期间更不断赞粉丝lovely and cute（甜美可爱）和比灯光更闪耀，还称大家都是limited edition（限量版），因为全部都是独一无二，全场INSPIRIT即冧爆尖叫！INFINITE又表示这次是limited edition巡唱的最后一场海外演出，故特别兴奋，希望大家亦同样能尽情享受今晚。





接下来INFINITE为粉丝送上两首充满男人味的歌曲《Inception》及《New Emotions》，表演过后，优贤肉麻地问粉丝有否因自己的爱而感到炽热，结果被成烈以广东话潮语「你好kam（尴尬）」反攻，引来全场爆笑！而在粉丝起哄下，INFINITE徇众要求随《New》的副歌音乐轮流摆出各种「必杀」结尾甫士，其中东雨背对台下掀起上衣露出半边腰、优贤眼神挑逗地自摸臀部、队长圣圭则半脱外套骚手臂，令会场温度热上加热！





演唱会亦设个人演出环节，六人重新演绎团体或队友的歌曲。打头阵由成种献唱摇滚版《Monster Time》，唱到兴起更拿起水樽自淋并湿身瞓地，非常诱惑！L和优贤分别演唱《Shot》及《Kontrol》大骚扎实歌喉；东雨选择以钢琴深情自弹自唱《True Love》。圣圭则穿上低胸马甲背心配漆皮西装外套，以小性感装束带来成熟版本的《Calm ＆ Passion》，退场时更对大会镜头大派飞吻。而引起最高声浪的莫过於成烈的《TGIF》，身穿黑背心黑皮裤的他走向小舞台时，突然单手扯掉上衣晒出健硕胸肌和腹肌，跳舞时更不时转身骚背肌，尖叫声顿时震裂全场！六人六色的演出，让粉丝们均感受到各成员在团体以外的个人魅力。

接著他们披上长袍表演《Pray》和《The Chaser》，伴以澎拜壮阔的音乐，呈现出富东洋色彩的表演。六人其后在闲谈环节再次提起成烈的个人舞台，东雨指成烈是「人间巧克力」，优贤则笑说当时INSPIRIT的尖叫声比全员出场时还要大，台下於是对INFINITE报以更热烈的欢呼声。听到粉丝不断大喊「给我看」，成烈於是再大力打开白色恤衫骚肌，岂料这次恤衫竟「爆钮」，东雨更拾起衫钮送给粉丝，火辣场面秒变搞笑场面，令成员们都哭笑不得！





即将於3月6日推出新专辑《LIKE INFINITE》的INFINITE亦趁这次演唱会献唱新歌《Sad Loop》，以及仅此15周年演唱会限定的《AIR》，而演唱经典名作《Be Mine》时会场瞬间沸腾，整齐热烈的应援声将全场气氛推至高峰！除了拿手跳唱和慢板抒情歌，INFINITE还带来一连串清新甜蜜情歌《Man In Love》《She’s Back》《Nothing’s Over》，六人趁机走到小舞台及台下亲近粉丝，不但向粉丝做出大心心，甚至拿起粉丝手机和即影即有自拍。期间虽然下起微雨，先前猜拳输掉的L在《Nothing’s Over》的即兴独舞环节依然豁出去扭腰，令气氛有增无减！六人之后在小舞台唱出最后一首歌曲《Find Me》，全场INSPIRIT关掉手灯、亮起银光闪闪的戒指灯并挥动应援，形成一片银海，成员们都大为感动，以英语I love you答谢粉丝然后退场。





在INSPIRIT不舍的呼唤下，INFINITE换上演唱会T恤再次登场，先送上包括出道曲《Comeback Again》在内的三首安可曲，再拿着粉丝们准备的手幅、摆出脸颊心心拍摄全场大合照。接着成员们轮流发表感言，由队长圣圭开始，他感触表示整个巡回发生了很多事，又感谢大家从首尔到香港一直陪伴，台下一起以韩文「金圣圭」「我爱你」来为他打气；成烈表示很开心以香港作为巡唱海外尾站，更特别感谢队长圣圭和INSPIRIT，大叫「好钟意你哋」；东雨则高呼「唔想返去」，表示下次再来想再开户外演唱会，成种亦提到这次户外演出气氛完全不同，感觉非常新奇，又卖关子叫大家期待下星期的惊喜，其他成员立刻有默契地「剧透」推出在即的新专辑歌曲的一小段舞蹈。L亦趁机呼吁粉丝多多收听和购买新专辑，并表示4月将在韩国举行安可演唱会，邀请香港INSPIRIT前来捧场。优贤则突然想起练习生时期在地下室的回忆，感叹原来不经不觉已经15年过去，有赖INSPIRIT才得以走到这里，指这晚是令自己回忆涌现的一天。他又以广东话「唔可以出轨」跟INSPIRIT约定不要变心，与全场粉丝们隔空勾手指尾。





接著INFINITE唱出安可曲《Lately》，唱到尾声时场内发放五光十色的烟花，成员们无不被此璀璨场面惊叹，纷纷在小舞台驻足观看！唱毕离场后，因INSPIRIT继续热情呼唤，INFINITE於是再度登场进行二次安可，一连唱出三首歌，并再一次到台下与粉丝近距离接触。最后六人走到舞台不同角落一同牵手鞠躬离场，除了表白「我哋只有INSPIRIT」，又表示这是香港最美丽的一晚，承诺会再次回来，为历时3.5小时的演唱会划下圆满句号。

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