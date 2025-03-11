才曝队长圣圭主动帮忙支付律师费！INFINITE成种胜诉前公司！

INFINITE忙内成种（李成种）去年1月指控经纪公司SPK娱乐未支付酬劳，他本人亲自发声明与公司解除合约，并展开诉讼与对簿公堂，今（11）日由INFINITE COMPANY宣布胜诉好消息。

回顾去年成种声明，他指控SPK娱乐支援不利，最夸张的是未支付酬劳，不止Solo活动，连在INFINITE的团体活动酬劳都没收到。成种聘请律师和SPK单打独斗，在诉讼期间於萤光幕现身时，还能开朗聊诉讼，令人心疼。



*相关报导回顾：

〈‎成种解除与经纪公司合约，控公司支援不力、Solo与INFINITE活动酬劳均未收到〉

‎〈INFINITE和老熟人郑亨敦相聚！东雨衣服超奇葩「踩到差点跌倒」，成种开朗聊诉讼〉‎

上周INFINITE一同登上金在中节目《在朋友》，他藉机感谢INFINITE队长兼团体公司INFINITE COMPANY代表圣圭（金圣圭），透露圣圭某天给他一笔钱让他支付律师费，他真情流露：「我很感激，不管金钱是多少，哥一直都在守护我、一直关心我。这笔债有一天我一定会还，或许未来换我帮忙。第一次收到的时候非常感激，真的差点哭了。」



好消息很快便到来，还是由INFINITE COMPANY代为发公告宣告胜诉。INFINITE COMPANY宣告成种在上月28日针对前公司SPK娱乐（代表金承弼）提起的未支付酬劳相关民事诉讼中胜诉，法院判决「被告（SPK娱乐）对原告（李成钟）从2023年4月21日开始至2025年2月28日为止，每年支付6%的酬劳，从翌日起到还清为止，每年须支付12%费用」。

顺带一提，成钟目前正随INFINITE回归积极活动，INFINITE 6日发行了迷你8辑《LIKE INFINITE》，主打歌〈Dangerous〉已破千万观看，他们「巡回」各大YouTube节目宣传的内容陆续可见，接下来4月12日、13日还会举行「LIMITED EDITION」首尔安可演唱会。



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