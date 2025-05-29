强迫剪发、限时吃饭、寒冷天室外久候！《苦尽柑来遇见你》剧组遭控榨干群演、极限压缩成本

Netflix原创剧集《苦尽柑来遇见你》由IU、朴宝剑等人携手主演，前段时间掀起收视热潮，然而近日剧组卷入职场霸凌争议。

日前，一篇来自疑似剧组内部人士的爆料文章在网路上引发热议，揭露该剧在拍摄现场对群演及出演者的不当对待，震惊不少网友。

根据该篇爆料问，群演之间将《苦尽柑来遇见你》的档期视为「敬而远之」的工作，甚至有被强迫剃发的情况。 文中指出：「尽管是Netflix出品，但现场完全没有提供基本支援，制作组除了主要演员之外，对其他出演者花钱都觉得浪费，只专注在削减成本。」



爆料者还提到，寒冷冬天里，年长的出演者被放任在户外等候，就餐仅限在餐厅里30分钟内解决，连饭车或茶水区都未设置。 服装组也不提供基本的保暖内衣等，让群演们在恶劣的条件下工作。

令人震惊的是，有群演在大雪纷飞的日子里被迫在户外久候，最终是现场的主要演员亲自带到暖炉旁取暖。 此外，因为「假发不好戴」，竟还发生了直接剃发、剪发的情况。虽然目前尚未确认爆料者是否确为剧组成员，但由於其描述的细节高度真实，网友普遍推测很可能是内部人士所为。



《苦尽柑来遇见你》由IU与朴宝剑主演，讲述来自济州岛的「调皮反叛少女」爱纯与「傻气硬汉」宽植横跨四季的冒险人生。 该剧自开播以来话题不断，不仅夺下韩国本地话题榜冠军，更登上Netflix全球非英语剧集周榜第4名，展现出强大的全球影响力。

对此争议，外界正密切关注Netflix与制作方是否会出面回应，并厘清现场工作条件是否存在不当情况。

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