「超越INFINITE的INFINITE」！INFINITE出道15年初动首破10万！还在上涨中！

INFINITE今年逢出道15周年，本月6日发行了迷你专辑《LIKE INFINITE》，主打歌〈Dangerous〉迅速破千万观看，除此之外专辑首周销量（韩称「初期销量」，日韩都简称「初动」）也破10万，打破INFINITE出道以来纪录！

据唱片统计网站Hanteo Chart，INFINITE第八张迷你专辑《LIKE INFINITE》发行第四天就突破10万张记录，也刷新INFINITE出道15年以来纪录。今日是《LIKE INFINITE》发行第六天，销售量还在上涨中，也就是说成绩还在突破！



在此前，INFINITE最好成绩是上次回归，2013年INFINITE独立出来成立公司INFINITE Company后睽违5年回归发行《13egin》（主打歌〈New Emotions〉），初动8万张也是当时最高纪录！（按：包括2013年的《NEW CHALLENGE》（主打歌〈Man In Love〉），早期专辑销量统计恐有缺失）



INFINITE又一次刷新纪录，有媒体下标‎「超越INFINITE的INFINITE」‎，此消息也让外界看见INFINITE依旧活跃。除了持续的专辑宣传活动，INFINITE接下来活动还有4月12日、13日15周年纪念演唱会「LIMITED EDITION」首尔安可场。

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