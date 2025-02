ITZY「猫相主舞」队长礼志终於要solo啦！3月10日将发行首张迷你专辑《AIR》引粉丝期待～

人气女团 ITZY 的队长礼志(Yeji)出道六年终於要正式挑战 SOLO 活动了!!!

所属公司 JYP 娱乐於今天(10日)凌晨透过官方 SNS 频道惊喜公开了礼志 SOLO 专辑的消息,并同步释出了预告影片与宣传日程表,礼志将於3月10日发行首张迷你专辑《AIR》,正式以 SOLO 身份出道。



公开的开场预告片营造出宛如科幻电影般的氛围,成功吸引众人目光。在神秘音效的衬托下,礼志展现令人屏息的视觉魅力,并透过千变万化的演技提升了粉丝对她 SOLO 出道的期待感。



礼志透过丰富多样的概念宣传,为粉丝带来更多惊喜。从 10 日的官方预告开始,14 日公开曲目列表,24 日、26 日、28 日陆续公开概念照与短片,3 月 3 日释出专辑抢先听,5 日与 7 日依次公开 MV 预告与照片。发行当天(3 月 10 日)凌晨将公开专辑封面,并於当天下午 5 点举行倒数直播,与粉丝们一同庆祝 SOLO 出道。



礼志曾於去年 ITZY 专辑《BORN TO BE》中,透过个人 SOLO 曲〈Crown On My Head〉展现强烈的女王气场。她以干净俐落的舞蹈与自信从容的表情管理,巩固了「表演皇后」的地位。如今,她将以 SOLO 艺人身份带来全新魅力,备受乐坛关注。





