KPOP女团ITZY火辣现身愉景湾 Dragon Pony品尝港产美食

由耀荣文化主办的恒生银行呈献：《TheNextwave XX25 沙滩音乐节》载誉归来，第二场亦已顺利完成，韩团吸引力巨大，乐迷早已逼爆愉景湾沙滩！

至於知名韩国KPOP女团ITZY压轴出场，粉丝们期待已久，所以五位一踏台板，现场气氛就炒至最热。她们以广东话讲「大家好！」，令全场粉丝High爆！台下不乏ITZY的应援纸牌和手灯，而且每首歌几乎都是全场大合唱，全程尖叫声和欢呼声不绝。ITZY成员们在台上表扬粉丝唱得好，在台上甚至清楚见到粉丝跟著又唱又跳，令她们感到好开心，过了一个火辣辣的夜晚！她们也感谢香港粉丝长久以来的支持，令她们深受鼓舞！





ITZY演出时很照顾粉丝，全程贴心地行到台边踎低身给粉丝影相、飞吻，给心心，并说今次来港是很开心的旅程，完场时更叫粉丝不要太伤心，因为总会再次有机会见面，希望大家能够健康和开心，直到下次再见面。

韩国人气女歌手金请夏亦非常受欢迎，身穿红色背心和热裤的她一出场，粉丝就情绪高涨：「台下好多荧光捧真是很兴奋，见到大家反应热裂，可否一起唱《Roller Coster 》？」金请夏以英韩两语跟粉丝沟通，但反应竟然不及韩语：「似我讲韩语仲反应好噃。」她话学晓了广东话潮语「大癫」，粉丝听后都好惊喜！

韩国新人乐队Dragon Pony 首次来港演出，以强劲摇滚音乐出场，强劲节拍令粉丝疯狂。今次更特别带来 即将发行的 新歌《地球少年》：「面对这么漂亮的沙滩演唱新歌，觉得我们实在很帅！」期间他们不忘与粉丝互动交谈，提及他们前一晚来港后，尝到很多港式美食，例如 蛋白炖鲜奶 、西多士和海鲜等等。

演出过后Dragon Pony接受访问，表示心情兴奋，首次参加沙滩音乐节十分期待：「因为听闻香港粉丝好热情，果然一出台就亲身感受得到，希望日后有机会可以再来香港演出。今次香港演出遇上炎热的夏天，看见海滩真想跳下水！」

问到他们四位成员之中哪位最贪玩？大家同声说是低音结他手片盛铉，不过盛铉就急急否认。但成员们也笑言沙滩演出后，要结伴去酒店泳池游水。

问到乐队下半年计划，Dragon Pony说今日演唱的《地球少年》将会是下半年重点推广的新歌，希望各位粉丝喜欢，并多多期待之后的活动！

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