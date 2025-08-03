ITZY受邀中信兄弟开球表演诚意超高！中文亲念先发打序、台语问候、talk三句不离兄弟

大势四代女团ITZY（礼志、Lia、留眞、彩领、有娜）昨（2）日受邀来台，在台北大巨蛋为中华职棒中信兄弟球团开球，诚意满满加上球团用心安排，圈粉无数！

▼「在充满MIDZY的呐喊和应援的台北大巨蛋迎接8月，Sooo LUCKY」



▼「很荣幸能和中信兄弟一起度过」



首先开赛前，ITZY五人轮流由应援团团长小白带领，亲自用中文念先发打序，背号加上姓名，且ITZY的招呼语还不是一般中文的「大家好」，是台语的「打给贺」！令人倍感亲切。ITZY五个人一起开球还是首次，过往在韩职都没有过完整体开球，成员也觉得新鲜，后续演唱会talk时特别感谢了球员「阿坤」江坤宇特地指导。



▼ITZY提到的赛前开球练习



ITZY赛后演唱会唱跳了高达7首歌曲，〈Girls Will Be Girls〉、〈KISS & TELL〉、〈Imaginary Friend〉、〈NOT SHY〉、〈SNEAKERS〉、〈DALLA DALLA〉、〈WANNABE〉，穿著「黄袍」中信兄弟球衣跳整场，且中途talk环节三句不离兄弟，尤其是提到去年冠军是中信兄弟，还表示「会在韩国继续为兄弟加油，希望今年也能获胜」、「中信兄弟非常非常厉害，但希望能把我们的到来，当作赢球的小小因素就好了，希望下次再邀请我们来」，成员留眞的发言让象迷（中信兄弟球迷）感到非常圈粉，且绝对欢迎ITZY再来！有网友统计过，ITZY到目前为止无论韩职还是中职，只要有成员开球都是全胜呢！说是「胜利女神」绝对称职！



除了ITZY本身受到赞许外，兄弟球团策画的流程、演唱会灯光与转播亦被高度赞赏，据说演唱会导播请来的是相当了解K-POP的金钟奖导播，还原韩国K-POP特有的运镜。



中信兄弟赢球，加上ITZY赛前赛后的用心登场，完全是锦上添花，在X、台湾Threads上的讨论还在热烈发烧中！已有网友称赞这场球赛的韩星开球及表演，是至今史上最强！

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