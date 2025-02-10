《我的完美秘书》情人节播出最终回！谁来填补秘书李浚赫的空位：众所期待《宝物岛》腹黑朴炯植即将登场

SBS热播中的金土剧《我的完美秘书》将於2月14日播出最终回，而稍早台湾播出平台Hami TV也宣布李浚赫将於2月18日抵台，进行出道以来首个海外公开行程’。接下来又该由哪位男神接档呢？2月21日即将首播的《宝物岛》，让大家期待演技变身的朴炯植，从温柔小狗狗的形象转变为野心复仇男，将令人耳目一新。

朴炯植将是《宝物岛》中心引领剧情张力的人物，也将展现演技上的变身，也将是他演员生涯中在角色的情感上以及外型上的一大挑战。问到朴炯植选择演出《宝物岛》的原因，他表示剧中出现的人物都有著各自的目的与野心，所描绘出的故事将不断引人入胜，并且剧情也相当贴近生活相当写实，朴炯植也将展现前所未有的样貌角色，这点也让他非常兴奋又紧张。



由朴炯植所饰演的徐东柱是什么样的人物呢？朴炯植表示徐东柱从小开始就不是一个平凡家庭的儿子，而是走过大风大浪成长的，所以他拥有无论处於何种状况下都能够克服的强大意志，也懂得分享爱与温情，虽然看起来他总是充满自信，但也常因这份自信感导致失败与背叛。



经历了许多逆境与苦难，徐东柱都能时而聪明，时而艰难的克服，呈现直到最后都不放弃的坚韧模样，让主演朴炯植都觉得是一个了不起的人物。朴炯植也为了诠释这个充满魅力的角色，他表示与自己以往给大家的形象完全不同，请大家多多期待他的表现以及这部作品的展开。大家从已公开的剧照中可看出朴炯植梳起了油头的造型，令人期待他的演技变身。

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