ITZY「貓相主舞」隊長禮志終於要solo啦！3月10日將發行首張迷你專輯《AIR》引粉絲期待～

人氣女團 ITZY 的隊長禮志(Yeji)出道六年終於要正式挑戰 SOLO 活動了!!!

所屬公司 JYP 娛樂於今天(10日)凌晨透過官方 SNS 頻道驚喜公開了禮志 SOLO 專輯的消息,並同步釋出了預告影片與宣傳日程表,禮志將於3月10日發行首張迷你專輯《AIR》,正式以 SOLO 身份出道。



公開的開場預告片營造出宛如科幻電影般的氛圍,成功吸引眾人目光。在神秘音效的襯托下,禮志展現令人屏息的視覺魅力,並透過千變萬化的演技提升了粉絲對她 SOLO 出道的期待感。



禮志透過豐富多樣的概念宣傳,為粉絲帶來更多驚喜。從 10 日的官方預告開始,14 日公開曲目列表,24 日、26 日、28 日陸續公開概念照與短片,3 月 3 日釋出專輯搶先聽,5 日與 7 日依次公開 MV 預告與照片。發行當天(3 月 10 日)凌晨將公開專輯封面,並於當天下午 5 點舉行倒數直播,與粉絲們一同慶祝 SOLO 出道。



禮志曾於去年 ITZY 專輯《BORN TO BE》中,透過個人 SOLO 曲〈Crown On My Head〉展現強烈的女王氣場。她以乾淨俐落的舞蹈與自信從容的表情管理,鞏固了「表演皇后」的地位。如今,她將以 SOLO 藝人身份帶來全新魅力,備受樂壇關注。





Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞