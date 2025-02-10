韩剧《我的完美秘书》连霸4周冠军！Hami Video力邀男神李浚赫来台感谢粉丝，首次海外活动就选台湾！

李太太们准备接机啦!中华电信Hami Video独家韩剧《我的完美秘书》本周五西洋情人节将迎接大结局，不少李太太担忧「下周开始怎么活」，Hami Video听到大家的心声，积极邀请男主角李浚赫来台「出差」，今（10日）惊喜宣布成行好消息！李浚赫将於下周二2月18日傍晚抵达台湾，展开感谢粉丝支持宣传行程。李浚赫入行18年来海外处女秀决定献给台湾，就是想兑现曾说过想来台的承诺。李浚赫2月18日下午六点抵达桃园机场第一航厦，欢迎粉丝至现场接机；隔天(2月19日)举办「感谢粉丝记者会」活动，让粉丝有机会一睹男神风采。

《我的完美秘书》讲述只懂工作的女强人CEO姜智允（韩志旼饰）与最强秘书刘恩浩（李浚赫饰）的职场罗曼史，年初在韩国开播后收视节节上升，成为同时段收视冠军剧；《我的完美秘书》在台湾中华电信Hami Video也连续四周夺得影剧馆+冠军，一举拿下Hami Video历年戏剧人气榜第一名，成为Hami Video开播以来最强戏剧，同时获得Yahoo戏剧榜1月冠军，观众好评如潮。



入行18年的李浚赫新人时期以韩剧《大老婆的反击》打开知名度，曾演出《城市猎人》、《秘密森林》、《我的完美秘书》、《60天，指定幸存者》、《或好或坏的东载》等人气韩剧，参与的电影《与神同行》系列、《犯罪都市3》、《12.12：首尔之春》在韩国均突破千万观影人次，可说是叫好又叫座的实力派演员代表。鲜少演出恋爱类型作品的他，在《我的完美秘书》变身「爹系男友」，完美且温柔体贴的模样掳获大批剧迷的心，高喊「也想要这样的秘书」、「我桌子超乱快帮我」，掀起「李太太旋风」，李浚赫不仅首度登上韩国TV-OTT演员话题性排行榜冠军，IG追踪人数从原先的47万飙升至81万，被封为新一代男神。



李浚赫日前在节目上与《现在拨打的电话》柳演锡相见欢时，曾向柳演锡询问「我没有体验过在全世界走红的感觉，你觉得如何？」，如今因《我的完美秘书》在全球超过100个国家播出，并在各地创下收视佳绩，也让李浚赫初尝走红滋味。Hami Video上周在官方脸书PO文，李太太们热烈留言「秘书快来」、「来台湾上班吧」、「快来让他知道自己在台湾人气有多旺」等许愿他来台，在Hami Video积极争取下，李浚赫确定於2月18日来台，这不仅是他《我的完美秘书》剧终后的第一个海外行程，也是他出道以来首次到海外出席公开活动。



中华电信预计2月19日举办「李浚赫感谢粉丝记者会」活动，也将开放40位幸运粉丝到现场应援，只要在2月10日至2月13日至「Hami Video官方粉丝团」参加活动并完成指定任务，就有机会抽中入场资格。详细活动内容及更多奖项，都可参阅「Hami Video官方粉丝团」https://www.facebook.com/CHTHamiVideo/

《我的完美秘书》大结局本周五（2月14日）在Hami Video全台独家播出。

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