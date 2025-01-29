韩惠珍自爆努力的话这两个月就能怀孕！命理师：近两年婚运最强，命盘里有一个隐藏的男人 《外伤重症中心》朱智勋睽违12年再披白袍：「本剧并非医疗界的启示录，参考了李国钟教授纪录片」 情比金坚的女团！少女时代曾被业界断定「事实上解散」，每年都以完整体团聚、实际行动击碎流言！ 【演员特辑】出道22年，人设百变的「柳演锡」进化史：从天使医生、浪人剑客、到霸总发言人！

韩国超模韩惠珍拥有典型的韩国美女特徵，结合了柔和的五官和锋利的线条，给人一种既优雅又具有强烈个性化的感觉，不过她似乎对单眼皮这一点很不满意，最近透露了要做双眼皮手术的计画，成为了韩网热议话题。

YouTube频道「TT Studio」网路综艺节目《面相学概论》第五集中，韩惠珍作为嘉宾亮相，命理师看到她之后大赞：「眼睛的能量非常好。」



韩惠珍最感兴趣的是自己的恋爱运和婚姻运。 她坦言：「如果努力的话，这个月和下个月有可能在本月内就能怀孕，今年内有可能生孩子。」命理师看了看她的命盘后表示：「韩惠珍女士的命盘里隐藏著一个男人，看2024年和2025年，明年和后年结婚运势会非常强。 她应该在明年和后年遇到合适的男人，但她本质上想要掌握家庭的主导权，因此纯粹的男人比较适合她。」主持人严智允听完后即刻说道：「我脑海中已经有一个人了。」并提到了奇安84。 韩惠珍摇著头否认：「我人生中没有84年出生的人，我弟弟是84年出生的，真是毛骨悚然。」



接著，命理师提到韩惠珍的面相时表示：「她的酒窝很有魅力，但有时也给人一种推开男人的感觉。 事实上看到她本人，眼睛的能量非常强，她的眼睛在千两黄金的面相中，价值达到九百两。」严智允问道：「那如果改变眼睛，会不会不好？」韩惠珍透露：「我一生中一半时间都想体验一下深双眼皮，所以我已经预约了50岁做双眼皮手术。」



命理师回答：「即使做了手术，眼神的气势是不会改变的，所以没关系。」韩惠珍则示范了一下自己的眼睛，做了一个更深的双眼皮造型，命理师看到后表示：「现在的眼睛反而更好，看起来更合适。」



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