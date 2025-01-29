《2024 SBS演艺大赏》今晚登场！大赏候补刘在锡、全炫茂、申东烨、金钟国等7人，将展开激烈的竞争！ 韩惠珍自爆努力的话这两个月就能怀孕！命理师：近两年婚运最强，命盘里有一个隐藏的男人 《外伤重症中心》朱智勋睽违12年再披白袍：「本剧并非医疗界的启示录，参考了李国钟教授纪录片」 情比金坚的女团！少女时代曾被业界断定「事实上解散」，每年都以完整体团聚、实际行动击碎流言！ 【演员特辑】出道22年，人设百变的「柳演锡」进化史：从天使医生、浪人剑客、到霸总发言人！

《2024 SBS演艺大赏》原定於去年12月31日举行，但是考虑到济州航空惨剧的哀悼氛围影响而临时取消，并推迟到今年（2025年）举行。

《2024 SBS演艺大赏》确定在今晚（29日）在上岩洞SBS棱镜塔登场，由全炫茂、张度练、李贤怡担任主持人，而这也是 SBS 史上首次在春节当天举行《演艺大赏》。



日前也公开7名大赏候补人选，包含刘在锡、全炫茂、申东烨、李常敏（李尚敏）、徐章焄、李贤怡、金钟国等7人。公开的大赏候补人选预告中，《热血司祭2》的金南佶和身份未公开的愤怒司祭亲自参与旁白。7名大奖候选人在神父面前亲自告解圣事，引发好奇心，而愤怒司祭的真实身份也将在当天的直播中公开，到底谁会拿下大赏？也备受关注！



另外，还将进行观众亲自选出的「最高人气节目奖」的实时投票，在 NAVER 和《2024 SBS演艺大赏》的网站上，可以在直播开始的同时进行投票。《Running Man》、《我家的熊孩子》、《射门明星》、《同床异梦2—你是我的命运》、《脱掉鞋子恢单4Men》、《只要有空，》、《 The Magic Star》、《大块头生存战-吃胖瘦》等被选爲候补节目。

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