粉丝许愿被他狂骂「闭嘴！」朱智勋被称赞「很有趣」超开心用中文回应「谢谢」走下台感受粉丝热情

刚以《外伤重症中心》白江赫一角获得百想艺术大赏电视部门最佳男演员的朱智勋昨日轻便抵台，於5月17日晚间与台湾粉丝们见面，这也是他本系列见面会《JUNIVERSE》的首场演出。

朱智勋穿著白色绣有海军船锚Logo的衬衫登场，立刻为大家带来一首抒情歌曲，是歌手李笛所演唱的「Laundry」。前段歌曲朱智勋似乎还在熟悉现场氛围，不过到了歌曲的后半段，朱智勋更加投入演唱，难得展现歌唱技巧，也赢得满场掌声。



朱智勋在台上也露出一派轻松的表情，可说是相当Chill，主持人问要怎么样能够像他一样成为Chill Guy呢？朱智勋觉得在韩国凉爽天气之下散步就是件很Chill的事情，就像今日大家来参加见面会时也下著大雨一样，关键是心态，只要我们看待世界所有事物都用Chill的方式来看就可以很惬意了。他表示最近爱上的运动是壶铃，每天都会进行大约15到30分钟的练习。



朱智勋也表示真诚就是一种帅气的表现，自己觉得最帅气的演员是郑雨盛。没想到被大家反问他的好友金南佶，他说南佶哥是可爱，也提到金南佶在韩国的见面会大约进行了五六个小时，网路上也有许多粉丝父母都喊话请金南佶放过他们的女儿，不过朱智勋说自己体力可能没办法撑到6小时，所以他还是希望进行2小时的见面会就好，希望粉丝了解他想与大家共度的心意。



问到朱智勋从影以来最喜欢的作品是什么？他表示很难选择，不过有时虽然他演得很过瘾，但却不见得是粉丝们最爱的作品，在沉思后他表示自己喜爱的作品是电影《北风》《兄弟情》以及《阿修罗》。问到朱智勋最想听到的称赞是什么呢？他的回答出乎大家意料，是「很有趣」，他认为所有男人们都应该想逗人家笑，听说最好笑的得分最高，虽然不是一个规定但似乎是男人间的潜规则，於是全场一起大呼「很有趣」，让他开心地用中文回答「谢谢」。



朱智勋被问到有没有印象深刻的名台词？他觉得是「神啊！请相信我」，但这个答案马上就被粉丝们打枪，大家说最喜欢的是他在《外伤重症中心》中白教授大呼的「闭嘴！」还有「肛门！跑起来！」朱智勋还特别在台上用中文大喊「闭嘴！」让粉丝们超满足。后续的便利贴QA桥段，也有粉丝许愿被他大骂「闭嘴！」，朱智勋也相当投入大骂，场面非常逗趣。



朱智勋在下一段落更是直接走下台，在观众席绕了约6分钟之久，希望跟所有粉丝们都一一击掌与对视，他也提到如果在路上被认出来，他会很开心，也会大方与大家合照并签名，还透露了他平时很喜欢在下午3点到6点左右在汉江散步，大家很有机会在路上捕获野生朱智勋。最后，粉丝们也特别为5月16日生日的朱智勋献上蛋糕庆生，并剪辑了许多朱智勋的精采获奖片段，让他有些哽咽，相当感动。



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