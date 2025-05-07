就是少女时代孝渊！《厨师的迫降：客家厨房 2》新成员孝渊&百万YouTuber heebab

《厨师的迫降：客家厨房》第二季即将来临，稍早官方已宣布新成员有少女时代孝渊和YouTuber heebab（히밥），遗憾的是原成员出现了些变动。

《厨师的迫降：客家厨房》各大社群公布首波成员名单：少女时代孝渊、Super Junior利特、温升豪、heebab、李元日和江宏杰，新成员即孝渊与heebab。



孝渊加入应证了网友对「女团教科书舞担」果然没猜错，而利特和孝渊是SM娱乐同门师兄妹，认识可能要20多年了，完全是老熟人，应会迸出相当多火花。孝渊过去当过《生意天才白社长2》班底，在异地当白种元帮厨并经营韩餐厅，不过《客家厨房》完全相反，不晓得在台湾及韩国开客家餐厅会不会是一大挑战呢？



Heebab是韩国知名大胃王百万YouTuber，尝遍韩国各家美食，也和名厨李连福及《黑白大厨》名厨「港点女王」郑智善一同来过台湾享用美食，还拍了三集YouTube！Heebab当时吃了火锅、大肠面线、蚵仔煎等美食，不晓得尝过了客家料理没有，但她要从客人摇身一变餐厅人员！



剩下两名新成员会是谁呢？先前提示的「《黑白大厨》新星」会是郑智善还是赵瑞亨，或另有其人？待揭晓！随著新成员公布，大抵确定Triple S Nien（李念慈）与「韩国女生Judy」（酒帝）新一季不会加入，部分网友感到很可惜。

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