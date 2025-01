全能女团Apink迎接出道十四周年 下月十八日澳门合体开唱与粉丝欢度粉色新年

由朴初珑、尹普美、郑恩地、金南珠、吴夏荣等五人组成的韩国女团Apink时隔一年再次来到港澳地区开唱,在来年的一月十八日於「澳门百老汇」– 百老汇舞台,展开她们出道以来第七个巡回演唱会《2025 Apink 7th Concert [PINK NEW YEAR] In MACAU》,届时Apink将会演唱多首耳熟的歌曲,以清纯可爱的表演与粉丝们欢度一个充满粉色泡泡的新年!

作为韩国代表女子组合,Apink明年将迎来出道14周年,以清纯可爱又充满活力的表演,为粉丝们注入满满的能量 !Apink多年来发表了很多耳熟能详的人气歌曲,包括:〈LUV〉、〈Remember〉、〈Mr. Chu〉、〈NoNoNo〉,其中〈LUV〉在各种音乐节目中获得17冠王,成为女团史上最多一位的歌曲,亦是唯一一个组合可以取下当月所有音乐节目一位,可以说是当之无愧的「国民初恋女团」!Apink在2018年开始转型,以Girl Crush风格推出了〈I'm so sick〉、〈Dumhdurum〉等歌曲,以出众的表现与歌唱实力掳获粉丝们的芳心,同样大受好评!



近年成员们将重心转移到个人身上,在各自擅长的领域上大放异彩!主唱郑恩地不仅参加了单独粉丝见面会,还出演了最近热播的电视剧《她的日与夜》,以可爱自然的演技获得了好评。此剧更进入Netflix上游,取得了不错的成绩。而尹普美就在年初的人气剧集《泪之女王》中,饰演了「罗秘书」一角,反差的表演让观众留下了深刻的印象,成为了话题;金南珠就在今年三月发行了第二张个人专辑《BAD》,以强烈的形象现身,为自己的音乐添上独特的色彩!Apink成员们在繁忙的个人活动中,每年4月19日都会发行粉丝颂,延续着与粉丝们的特别约定。今年也一如既往地发行了'Wait Me There'给PANDA们送上了饱含真心的珍贵礼物。



Apink这次的亚洲巡回演唱会於12月21日起在首尔以 [PINK CHRISTMAS] 为题出发,跨到2025年后就在1月18日及2月1日分别在澳门与台湾展开 [PINK NEW YEAR] 演唱会,与不同地方的粉丝欢度年未!《2025 Apink 7th Concert [PINK NEW YEAR] In MACAU》於1月18日在「澳门百老汇」– 百老汇舞台举行,票价分为$1,799、$1,399、$999(MOP/HKD)!Apink更准备了大量粉丝福利,与大家超近距离接触,机会难得,大家千万不要错过!







《2025 Apink 7th Concert [PINK NEW YEAR] In MACAU》



日期:2025年1月18日(星期六)

时间:晚上6点整

地点:「澳门百老汇」 - 百老汇舞台

票价:港币HKD / 澳门币MOP $1,799/$1,399/$999

公开发售:2024年12月9日(星期一)中午12点起

订购网站:澳门百老汇 - http://t.cn/EZUuX2z / 大麦 - http://t.cn/RhJTbtX

主办单位:万星国际娱乐文化

经纪公司:CHOI CREATIVE LAB, IST ENTERTAINMENT



粉丝福利详情:

$1,799门票:SOUND CHECK(650名)、HI-BYE SESSION(750名)、亲笔签名海报(130名)、亲笔签名拍立得(80名)、官方海报(全体)、官方小卡(全体)

$1,399门票:SOUND CHECK(50名)、HI-BYE SESSION(50名)、亲笔签名海报(20名)、官方海报(全体)、官方小卡(全体)

$999门票:官方海报(全体)、小卡(全体)

