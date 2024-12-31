全能女团Apink迎接出道十四周年 下月十八日澳门合体开唱与粉丝欢度粉色新年

由朴初珑、尹普美、郑恩地、金南珠、吴夏荣等五人组成的韩国女团Apink时隔一年再次来到港澳地区开唱，在来年的一月十八日於「澳门百老汇」– 百老汇舞台，展开她们出道以来第七个巡回演唱会《2025 Apink 7th Concert [PINK NEW YEAR] In MACAU》，届时Apink将会演唱多首耳熟的歌曲，以清纯可爱的表演与粉丝们欢度一个充满粉色泡泡的新年！

作为韩国代表女子组合，Apink明年将迎来出道14周年，以清纯可爱又充满活力的表演，为粉丝们注入满满的能量 ！Apink多年来发表了很多耳熟能详的人气歌曲，包括：〈LUV〉、〈Remember〉、〈Mr. Chu〉、〈NoNoNo〉，其中〈LUV〉在各种音乐节目中获得17冠王，成为女团史上最多一位的歌曲，亦是唯一一个组合可以取下当月所有音乐节目一位，可以说是当之无愧的「国民初恋女团」！Apink在2018年开始转型，以Girl Crush风格推出了〈I'm so sick〉、〈Dumhdurum〉等歌曲，以出众的表现与歌唱实力掳获粉丝们的芳心，同样大受好评！



近年成员们将重心转移到个人身上，在各自擅长的领域上大放异彩！主唱郑恩地不仅参加了单独粉丝见面会，还出演了最近热播的电视剧《她的日与夜》，以可爱自然的演技获得了好评。此剧更进入Netflix上游，取得了不错的成绩。而尹普美就在年初的人气剧集《泪之女王》中，饰演了「罗秘书」一角，反差的表演让观众留下了深刻的印象，成为了话题；金南珠就在今年三月发行了第二张个人专辑《BAD》，以强烈的形象现身，为自己的音乐添上独特的色彩！Apink成员们在繁忙的个人活动中，每年4月19日都会发行粉丝颂，延续着与粉丝们的特别约定。今年也一如既往地发行了'Wait Me There'给PANDA们送上了饱含真心的珍贵礼物。



Apink这次的亚洲巡回演唱会於12月21日起在首尔以 [PINK CHRISTMAS] 为题出发，跨到2025年后就在1月18日及2月1日分别在澳门与台湾展开 [PINK NEW YEAR] 演唱会，与不同地方的粉丝欢度年未！《2025 Apink 7th Concert [PINK NEW YEAR] In MACAU》於1月18日在「澳门百老汇」– 百老汇舞台举行，票价分为$1,799、$1,399、$999（MOP/HKD）！Apink更准备了大量粉丝福利，与大家超近距离接触，机会难得，大家千万不要错过！







《2025 Apink 7th Concert [PINK NEW YEAR] In MACAU》



日期：2025年1月18日（星期六）

时间：晚上6点整

地点：「澳门百老汇」 - 百老汇舞台

票价：港币HKD / 澳门币MOP $1,799/$1,399/$999

公开发售：2024年12月9日（星期一）中午12点起

订购网站：澳门百老汇 - http://t.cn/EZUuX2z / 大麦 - http://t.cn/RhJTbtX

主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：CHOI CREATIVE LAB, IST ENTERTAINMENT



粉丝福利详情：

$1,799门票：SOUND CHECK（650名）、HI-BYE SESSION（750名）、亲笔签名海报（130名）、亲笔签名拍立得（80名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$1,399门票：SOUND CHECK（50名）、HI-BYE SESSION（50名）、亲笔签名海报（20名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$999门票：官方海报（全体）、小卡（全体）

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