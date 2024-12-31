《鱿鱼游戏2》姜河那成「抛小石子」隐藏高手！「终於可以公开」手部替身演员忍了一年才能发声

在《鱿鱼游戏2》中引发广大讨论度的其中一位参赛者，就是号码388号，自称海军陆战队出身的「姜大虎」姜河那，其中有一段团体战，姜河那演出完美的「抛小石子」技法，原来是手部替身演出。

SBS《生活的达人》节目中，邀请了「抛小石子」达人朴钟南先生出演，他还在SNS以文字提到「在Netflix出道了！不是出演《鱿鱼游戏2》而是替身演出！」而他所指的桥段就是为姜河那在剧中的角色演出抛小石子的高手。在Netflix《鱿鱼游戏2》中，海军陆战队出身的姜大虎（姜河那饰），拥有令人意想不到的隐藏能力，也就是抛小石子，华丽的手技令人赞叹，原来出自於达人之手。



朴钟南先生也提到，在去年10月结婚典礼前两天的晚上，接到一通电话，对方说是透过《生活的达人》的制作人得到他的联络方式，虽无法直接透露但是是全球OTT平台的作品，需要有「抛小石子」这游戏的场面，不知道能不能请他出演？并且人必须前往大田。朴先生说还好不是结婚当天，於是他就答应了演出。



朴钟南先生还描述，一到了大田他就签了非常多份的保密协议书，还与几位名演员们包含李政宰、李秉宪、姜河那以及导演等一起吃午餐，大家都对於他抛接小石子的华丽手技相当赞叹，也非常恭喜他即将结婚。不过遗憾的是因为保密问题，他无法留下与明星们的合影。而知名美谈制造机姜河那，也让朴钟南留下深刻的印象。在拍摄期间姜河那演员令人相当放松，也请教达人要怎么玩抛小石子，也一起踢毽子，结束后还请朴先生带回一些面包给太太吃，让他体会到姜河那就是美谈制造机这个传言的真实性。

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