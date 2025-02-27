Weeekly出道不到五年无预警解散！曾为2020年最佳新人还拥破亿曲〈After School〉

昨（27）日，IST娱乐宣布和Weeekly（受珍、Monday、昭垠、在希、Jihan、Zoa）终止专属合约，Weeekly形同解散。

IST娱乐声明表示和Weeekly成员们经过长时间讨论，决定尊重双方意见终止专属合约，「再次感谢一直以来作为所属艺人陪伴前行的成员们，还有一起度过无可比拟闪耀又温暖旅程的粉丝们，表达衷心的感谢。希望大家能一如往常关爱并鼓励替今后继续在各个领域积极活动的成员们」。



안녕하세요, IST 엔터테인먼트 입니다.



위클리 활동과 관련해 공식 입장을 전달드립니다. pic.twitter.com/IYvz2aC7k0 — IST ent (@ist_ent) February 26, 2025

Weeekly成员们在消息公布后纷纷利用weverse向粉丝Daily传达抱歉与感谢，其中队长受珍透露「听到也相当惊讶，心情很复杂」，疑似没有料到发展。事实上，Weeekly 2020年6月出道，当年还横扫各大奖成为2020年最佳新人，出道至今根本不到五年，不止粉丝Daily，一般人都觉得可惜。她们去年7月曾回归推出专辑《Bliss》，年底还出了2025年历（season's gerrtings），无预警解散令人无措。Weeekly成员们后来也陆续在IG以「Weeekly forever♥」表达不舍。



顺带一提，IST娱乐全盛时期曾拥有Apink、VICTON、THE BOYZ等团体，在Weeekly结束合约后，目前只剩Apink和ATBO，其中Apink是和Choi Creative Lab合作，成员百分之百有合约的只有郑恩地。听闻Weeekly结束合约解散，Apink和ATBO粉丝也很担心并跟著Daily气愤公司不懂经营。



▼最后回顾Weeekly出道作〈Tag Me (@Me)〉及破亿曲〈After School〉



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