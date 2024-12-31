《2024 SBS演艺大赏》没有录制播放！将延到明年1月举行？SBS：还在讨论中！

今日（31日）据韩媒 StarNews 报导，《SBS演艺大赏》正在积极讨论2025年1月中重新举办的方案。

对此，SBS方面也回应：「还在讨论中，目前还没有确定。」

《2024 SBS演艺大赏》原定於今晚8时40分在首尔麻浦区上岩洞SBS棱镜塔举行。但是考虑到务安机场发生的济州航空客机坠落事故的影响，决定取消典礼。与其他电视台不同，SBS方面表示不会进行录制，对於获奖结果发表与否和方式尚未确定。



此前，SBS方面也公开大赏候补人选，由刘在锡、全炫茂、申东烨、李常敏、徐章焄、李贤怡、金钟国当选，原计划围绕大赏展开无法预测的激烈竞争，但由於确定停播，今年确定无法见面。最终 SBS 有望延期到2025年1月再次举办《SBS演艺大赏》，韩网友也纷纷表示：「是啊 推迟举行不就行了」、「1月举行吧！综艺人们也辛苦了 ，希望以奖收尾」、「做春节特辑也不错」、「一年辛苦的综艺出演者们都很辛苦，所以与其取消，不如推迟一下再举行」、「明年2月还有亚运会，停播的节目也很多，时期应该有很多苦恼吧 呜呜呜」、「最近春节没什么可看的，做春节特辑也不错」等等。



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