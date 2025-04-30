Apink郑恩地做客《Gym钟国》金钟国点名金南珠！南珠委屈：受苦都南珠，已把健身车当衣架

Apink郑恩地和李浚荣搭档的新剧《24小时健身俱乐部》即将在今晚（30日）首播，切合了健身题材，郑恩地做客和剧中「都馆长」（李浚荣 饰）一样是健身魔的金钟国YouTube《Gym钟国》。
金钟国对郑恩地热衷健身赞誉有加，知道她健身绝不马虎，称她是继TWICE志效后再来访的「女爱豆健身狂代表」。整个健身过程，金钟国依旧大方传授自己的健身法认真训练郑恩地。不过，金钟国在结尾时特地点名郑恩地的Apink队友金南珠，希望她也来节目！
说起金钟国和金南珠的恩怨(?)，两人都上同一间健身房「STAR GYM23」，金钟国曾在《Running Man》爆料只看过南珠来过一次，就再也没见过了！「她说她开始运动了，然后就再也没看过她了。」金钟国说，李光洙还笑说南珠明明是以嘉宾身分来的却被训话。南珠不好意思地低头，像是无力反驳，只是弱弱地说：「没有啦……」
精彩的来了，南珠后来2023、2024连两年意外入镜《Gym钟国》。2023年那集，金钟国起初问：「你最近很常来耶！」南珠说几乎每天来，结果金钟国下秒就反问：「每天来那怎么没看到？」南珠委屈到激动地喊金钟国「老师」，大概是叫老了，金钟国一度不悦XDD。南珠这才说因为《Running Man》被训话，所以现在认真回归。她也表示想上《Gym钟国》，但当金钟国关心她健身进度时她就跑了。
隔年她又入镜，本来想躲起来却仍被金钟国抓到：「这谁啊？南珠啊，你又要走了吗？为什么每次我一来你就要走？」当金钟国提到她要回归一事，南珠才眼睛一亮大聊特聊回归并邀他Challenge。南珠还利用歌曲对(?)金钟国说：「钟国前辈叫我运动我也不在乎，我走我的路。」不过她相当上进，顺便请教能在音放休息室做的运动，金钟国还帮她制造机会和真嘉宾Super Junior-D&E Challenge！
过几个月换权恩妃来《Gym钟国》，权恩妃说南珠很常来，PD透露从南珠那边听说馆长最近很夸奖她，权恩妃不甘示弱说自己应该比较好，金钟国听了再度吐槽南珠：「南珠的努力比不上她的运动能力啊？」
回到《Gym钟国》最新恩地来访集数，恩地听到金钟国点名南珠，直接爆料南珠最近买了健身车在家里，大概不会出来健身了。「难怪南珠最近都没出现了！」金钟国更喊话：「南珠啊，快点出现吧在等你！」节目播出后南珠听到了，IG限时动态写：「永远都在受苦的南珠……前辈我会努力的。」南珠也在影片下留言：「大家好，前辈，我是南珠。家里买的健身车正当衣架用呢，为了重新当STAR GYM女儿，我会努力的。」
南珠与金钟国这些年的STAR GYM恩怨相当搞笑啊，而南珠说自己把健身车当衣架了，和金钟国不谋而合！2021年李光洙在《我家的熊孩子》爆料过他送金钟国的腰部健身器材和自行车，都被弃置当晒衣架！或许比起在家，金钟国还是更爱专业健身房的器材吧？看来南珠正好好地向金钟国看齐中！希望有朝一日真的能看见南珠当《Gym钟国》单独嘉宾啊！
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