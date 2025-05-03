《Biong Biong地球娱乐室3》K-POP入坑曲&偶像团体分享，从水晶男孩、BIGBANG、KARA到Super Junior都出现了

大家都是以哪首歌K-POP曲入坑歌手&偶像团体的呢？《Biong Biong地球娱乐室3》四位成员（李恩智、李泳知、Mimi、安俞真）各自分享了自己的经历，让许多粉丝都相当有共鸣。

在昨晚（2日）晚播出的tvN热门综艺节目《Biong Biong地球娱乐室》第三季中，延续第一季与第二季的原班人马：喜剧演员李恩智、饶舌歌手李泳知、OH MY GIRL成员Mimi以及IVE成员安俞真，参与了欢乐的K-POP猜歌任务。



在音乐问答游戏中，成员们纷纷坦白了自己入坑K-POP的时期。

安俞真分享9岁时在自家客厅出道XD，从2009年开始对K-POP关心（节目背景音乐放了少女时代的热门曲〈Gee〉），自己有一位差4岁的姊姊，每当她们跳舞时，妈妈都是她们的忠实观众。





李泳知则是从BIGBANG开始，大约是2013年开始入坑K-POP，还有很常听美国嘻哈歌手2Pac的音乐，一边又兴奋的哼唱著Snoop Dogg（美国饶舌歌手）的歌。



Mimi则透露：「我是听著KARA前辈、Super Junior前辈的歌。」一点一滴培养起想当歌手的梦想。





作为大姐的李恩智表示：「因为我姊是1987年生的，当时会特别把节目录制下来，所以我是透过水晶男孩、H.O.T.、S.E.S.、M.I.L.K.这些团体入坑的。」李泳知笑说：「姐姐简直就是K-POP的『斥和碑』啊！」K-POP的石碑，活生生K-POP的史书般存在，引发众人笑声。



大家入坑K-POP的契机又是哪首歌曲？或是哪位歌手、偶像团体呢？

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