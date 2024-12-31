全能女團Apink迎接出道十四周年 下月十八日澳門合體開唱與粉絲歡度粉色新年

由朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮等五人組成的韓國女團Apink時隔一年再次來到港澳地區開唱，在來年的一月十八日於「澳門百老匯」– 百老匯舞台，展開她們出道以來第七個巡迴演唱會《2025 Apink 7th Concert [PINK NEW YEAR] In MACAU》，屆時Apink將會演唱多首耳熟的歌曲，以清純可愛的表演與粉絲們歡度一個充滿粉色泡泡的新年！

作為韓國代表女子組合，Apink明年將迎來出道14週年，以清純可愛又充滿活力的表演，為粉絲們注入滿滿的能量 ！Apink多年來發表了很多耳熟能詳的人氣歌曲，包括：〈LUV〉、〈Remember〉、〈Mr. Chu〉、〈NoNoNo〉，其中〈LUV〉在各種音樂節目中獲得17冠王，成為女團史上最多一位的歌曲，亦是唯一一個組合可以取下當月所有音樂節目一位，可以說是當之無愧的「國民初戀女團」！Apink在2018年開始轉型，以Girl Crush風格推出了〈I'm so sick〉、〈Dumhdurum〉等歌曲，以出眾的表現與歌唱實力擄獲粉絲們的芳心，同樣大受好評！



近年成員們將重心轉移到個人身上，在各自擅長的領域上大放異彩！主唱鄭恩地不僅參加了單獨粉絲見面會，還出演了最近熱播的電視劇《她的日與夜》，以可愛自然的演技獲得了好評。此劇更進入Netflix上游，取得了不錯的成績。而尹普美就在年初的人氣劇集《淚之女王》中，飾演了「羅秘書」一角，反差的表演讓觀眾留下了深刻的印象，成為了話題；金南珠就在今年三月發行了第二張個人專輯《BAD》，以強烈的形象現身，為自己的音樂添上獨特的色彩！Apink成員們在繁忙的個人活動中，每年4月19日都會發行粉絲頌，延續着與粉絲們的特別約定。今年也一如既往地發行了'Wait Me There'給PANDA們送上了飽含真心的珍貴禮物。



Apink這次的亞洲巡迴演唱會於12月21日起在首爾以 [PINK CHRISTMAS] 為題出發，跨到2025年後就在1月18日及2月1日分別在澳門與台灣展開 [PINK NEW YEAR] 演唱會，與不同地方的粉絲歡度年未！《2025 Apink 7th Concert [PINK NEW YEAR] In MACAU》於1月18日在「澳門百老匯」– 百老匯舞台舉行，票價分為$1,799、$1,399、$999（MOP/HKD）！Apink更準備了大量粉絲福利，與大家超近距離接觸，機會難得，大家千萬不要錯過！







《2025 Apink 7th Concert [PINK NEW YEAR] In MACAU》



日期：2025年1月18日（星期六）

時間：晚上6點整

地點：「澳門百老匯」 - 百老匯舞台

票價：港幣HKD / 澳門幣MOP $1,799/$1,399/$999

公開發售：2024年12月9日（星期一）中午12點起

訂購網站：澳門百老匯 - http://t.cn/EZUuX2z / 大麥 - http://t.cn/RhJTbtX

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：CHOI CREATIVE LAB, IST ENTERTAINMENT



粉絲福利詳情：

$1,799門票：SOUND CHECK（650名）、HI-BYE SESSION（750名）、親筆簽名海報（130名）、親筆簽名拍立得（80名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$1,399門票：SOUND CHECK（50名）、HI-BYE SESSION（50名）、親筆簽名海報（20名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$999門票：官方海報（全體）、小卡（全體）

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