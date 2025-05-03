《第61届百想艺术大赏》人气赏结果出炉！《背著善宰跑》CP成为得主：边佑锡男子第一名、金惠奫「压倒性夺冠」

《第61届百想艺术大赏》的人气赏投票出炉！《背著善宰跑》边佑锡＆金惠奫分别拿下男子人气赏和女子人气赏，恭喜他们！

人气赏投票从上月23日中午12点开始到5月2日下午4点爲止，共进行10天的投票。在放送、电影部门候选人中，各选出35名男、35名女候选人，最终将各选出得票最多的男、女艺人授予 PRIZM 人气奖。



投票结果显示，男子人气赏总投票数爲3733308票，第一位是获得2404031票的边佑锡，接著是605823票的朴宝剑、180165票的丁海寅。女子人气赏总投票数爲18480648票，第一位是获得7873877票的金惠奫，接著是6923153票的李惠利、 3474101票的IU（李知恩）。通过《背著善宰跑》入围放送部门「最优秀演技奖」的两人，也成爲人气赏的主人公。



在：投票期间还引发「造假疑云」。对此，PRISM 方面表示：「每个用户名在人气赏每天进行4次投票，对於反覆使用 Macro（巨集程式）或生成电子邮件后投票的不正当手段，系统会采取限制加入的措施。对於过去的投票数据，将通过精密的分析，对发现一点 Macro 可疑情况的投票采取全面无效处理措施。」

投票结果公开，又再次在 the qoo 掀起热烈讨论，韩网友：「粉丝们之间展开了竞争啊哈哈哈」、「那是正确的数据吗」、「好无语」、「将近800万了...」、「看评论说是 Macro主办方不过滤吗」、「女艺人投票数是真的吗」、「《百想》似乎是个问题」、「超过100万的好像都是 Macro 啊」、「如果那些女演员的人气是事实的话，韩流顶级人才说得对」、「《百想》如果这样的话，人气赏就消失吧，只会被嘲笑」等等。

另外，《第61届百想艺术大赏》将於5日晚上8点举行，由申东烨、秀智、朴宝剑担任主持人。



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