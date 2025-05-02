Apink郑恩地离开待了14年的IST娱乐！确定加入Billions娱乐，和《24小时健身俱乐部》李浚荣成为同门！

真的待了好久啊！郑恩地也要粉丝们不用担心，表示 Apink 的活动、SOLO歌手和演员活动，都会像现在一样继续！

今日（2）IST娱乐通过官方 SNS 表示：「IST娱乐和艺人郑恩地的专属合约最近结束了。」IST娱乐：「本公司与郑恩地以深厚的信赖爲基础，经过充分的讨论后，决定爲彼此的新道路加油。郑恩地自2011年以组合 Apink 出道以来，在过去14年间一直与本公司合作，不仅作爲组合活动，作爲主唱、演员不断地展现属自己独特的色彩，她在长时间展现出真诚、幸福和热情成就所带来的成长，对本公司来说也是有意义的旅程。」



对於郑恩地即将开启新篇章，IST娱乐说道：「我们会真心支持即将迎来新出发郑恩地的未来，向一直以来给予郑恩地温暖的爱和支持的粉丝们表示深深的感谢。」

随后，Billions娱乐发表正式立场：「本公司与郑恩地签订专属合约，在音乐、演技、综艺等多方面活跃，以『万能艺人』构筑独一无二领域的她，今后公司会全力支持她，继续广泛的活动。」Billions娱乐有孙贤周、崔武成、高昌锡、许城泰、金荷娜、李浚荣等演员。



而郑恩地也在 Weverse 发文表示从IST娱乐「毕业」了，她要粉丝们不用担心，表示：「 Apink 的活动、作为郑恩地的歌手和演员活动，都会像现在一样继续下去。无论遇到什么状况，我们都会努力相见，所以不用担心。」

2011年郑恩地以女团成员 Apink 出道，凭藉〈My My〉、〈NoNoNo〉、〈Mr.Chu〉、〈LUV〉、〈Dumhdurum〉、〈D N D〉等多首热门歌曲受到大众喜爱。除了作爲 SOLO 歌手活动外，她在戏剧生涯也很活跃，出演了《请回答1997》、《无理的前进》、《酒鬼都市女人们》、《她的日与夜》等剧都获得很好的反响，与李浚荣主演的新剧《24小时健身俱乐部》正在播出中。香港观众可於「Viu」收看。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻