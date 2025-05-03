【韩网热门】网友评李洙赫：看起来不像20岁也不像30岁，说是1000岁都很可信

韩网友在X写道：「李洙赫看起来完全不像30代后段，但也不太像20代，感觉不是特别年轻。 如果问究竟看起来像多少岁，可能会得到『至少500岁』这样的回答。」

절대 30대 후반으로는 안보인대

근데 딱히 20대 같진 않대 어려보이진 않는대

그래서 대체 몇살처럼 보이냐 물으면 최소 500살...? 같은 답변 돌아옴 pic.twitter.com/Y0aZToZuJL — 파이 (@xxskkkh) April 30, 2025

另一名韩国网友：「外貌年龄从25岁到2500岁都有可能。」



「目测年龄1300岁。」「在韩国总有人说他外貌非常与众不同，但站在白人中间好像也跟他们不太一样。 根本是没有人种和年龄的非人者。」



나이 약 1300살일거같음 https://t.co/iCtbX4yMJj — 매일 아커만 (@todayOFFday_) April 30, 2025

「这时候大概440岁吧...」



「李洙赫即便在艺人中间也格外突出。 只能用非人之美来解释吧...」「就算说他是从古代开始隐藏身份活了几千岁的吸血鬼，也完全可信。」（褒义）



이수혁은 ㄹㅇ 연예인들 사이에 있어도 튀어 (p)

이걸 인외미라고 설명할 수밖에,,… https://t.co/dvanCQ0vPr pic.twitter.com/iAdqDdKFzk — 미인 콜렉터 (@KimTaeTaeOU) April 30, 2025

韩国网友评论：

1. 看标题就知是他kkk

2. 至少从18世纪活到现在吧

3. 来人类世界参观的吸血鬼

4. 看起来既不年轻也不老，也不像实际年龄（？ ）

5. 我很会看年龄，艺人只不过因为勤於管理所以看起来年轻罢了，他一看就是1400多岁了

6. 长得像混血，但不是东方人和西方人混血，而是人和非人的混血



7. 感觉他曾经周游全世界，在各国传说中以不同的名字留下痕迹

8. 他的血液里肯定掺杂了一定比例的龙or人鱼or神仙or阎罗之类

9. 感觉他至少有收藏一两件壬辰倭乱时被砍倒的倭寇的饰品当纪念

10. 长相很冰冷、却有著可爱优雅的帅气，虽然有异国感但说不出是哪个国，果然是人类之外的存在

11. 如果他突然开记者会说自己不是人、是从其他行星漂流过来的，大家也只会觉得：「难怪呢！我就知道」

12. 长得一点都不古典，为什么却那么适合古装剧呢？



13. 也许因为古装剧有很多妖怪吧（不是）

14. 明明是因为他从朝鲜时代活到现在，亲身经历过

15. 所以其实不是拍古装片，而是纪录片...

16. 谁能想到这张脸的主人竟然是「多巴胺中毒者」呢kkkk

17. 也许正因为活了太久才会钟情多巴胺吧

18. 这张脸就是活了12次人生的厌世主义者kkk

19. 感觉他身边应该有一个从几千年前开始世世代代侍奉至今的执事家族kkk



20. 大家就装作不知道吧ᅲᅲ

21. 我见过他真人，确实不太像人、非常吸引视线，独自在另一个次元

22. 居然有适合2500岁设定的人类kkkk

23. 拜托用这个外貌拍一部痴情男主爱情剧吧...

出处：https://theqoo.net/hot/3720457037

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