【韩网热门】韩国人的2025元旦歌单

*原标题：今年新年第一首被pick的歌（MelOn实时榜排名上升的歌曲们）

2025年1月1日淩晨1点，韩国最大音源网站MelOn公布新年第一个实时榜名单，排名前五的歌曲依次是：

1. 宇宙少女《As You Wish》



2. DAY6元弼《A Journey》



3. ILLIT《Lucky Girl Syndrome》



4. JAESSBEE《与你的每个此刻》



5. DAY6《HAPPY》



此外还有很多歌曲排名显著上升，甚至上升几百上千个位置进入TOP 100！这些歌曲包括：Gaho的《开始》、DAY6《Time of Our Life》、DAY6《Welcome to the Show》、2NE1《I Am the Best》、Lisa《MONEY》、NCT《Hello Future》、aespa《Live My Life》、 DAY6《Wish》、NCT WISH《WISH》、tripleS《Girls Never Die》aespa《Dreams Come True》、李灿赫《1兆》、李茂珍《青春漫画》、IVE《I AM》、IU《二十三》、DAY6《Best Part》、LUCY《开花》、RIIZE《Lucky》、夫硕顺《Fighting》、赵彬《 一听就能成功的音乐》（这首歌排名上升1365位！）、SEVENTEEN《A-TEEN》等。



韩国网友评论：

1. DAY6的占比太高了吧！我也在听kkk

2. 《Wish》歌词真的很好：「睁开眼看看，世界正在改变」

3. 正在听《Hello Future》：「什么都不要担心，一切都会变好的」

4. 《As You Wish》是我连续4年的新年之歌

5. 《MONEY》和《1兆》上榜好好笑kkk

6. 听了RIIZE《Lucky》，歌词里出现77次「Lucky」kkk

7. 上升1365位也太夸张了吧！

8. DAY6已经成为信听团了（*因为信任而听的团）

9. 我在听少女时代《再次重逢的世界》

10. 没人听乐透中奖歌吗？

11. 少女们一起lucky吧！！！

12. 今天要全都听一遍

13. 大家都好可爱，希望大家的心愿都能实现

出处：https://theqoo.net/hot/3553613182

图源：

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