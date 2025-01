【韩网热门】韩国人的2025元旦歌单

*原标题:今年新年第一首被pick的歌(MelOn实时榜排名上升的歌曲们)

2025年1月1日淩晨1点,韩国最大音源网站MelOn公布新年第一个实时榜名单,排名前五的歌曲依次是:

1. 宇宙少女《As You Wish》



2. DAY6元弼《A Journey》



3. ILLIT《Lucky Girl Syndrome》



4. JAESSBEE《与你的每个此刻》



5. DAY6《HAPPY》



此外还有很多歌曲排名显著上升,甚至上升几百上千个位置进入TOP 100!这些歌曲包括:Gaho的《开始》、DAY6《Time of Our Life》、DAY6《Welcome to the Show》、2NE1《I Am the Best》、Lisa《MONEY》、NCT《Hello Future》、aespa《Live My Life》、 DAY6《Wish》、NCT WISH《WISH》、tripleS《Girls Never Die》aespa《Dreams Come True》、李灿赫《1兆》、李茂珍《青春漫画》、IVE《I AM》、IU《二十三》、DAY6《Best Part》、LUCY《开花》、RIIZE《Lucky》、夫硕顺《Fighting》、赵彬《 一听就能成功的音乐》(这首歌排名上升1365位!)、SEVENTEEN《A-TEEN》等。



韩国网友评论:

1. DAY6的占比太高了吧!我也在听kkk

2. 《Wish》歌词真的很好:「睁开眼看看,世界正在改变」

3. 正在听《Hello Future》:「什么都不要担心,一切都会变好的」

4. 《As You Wish》是我连续4年的新年之歌

5. 《MONEY》和《1兆》上榜好好笑kkk

6. 听了RIIZE《Lucky》,歌词里出现77次「Lucky」kkk

7. 上升1365位也太夸张了吧!

8. DAY6已经成为信听团了(*因为信任而听的团)

9. 我在听少女时代《再次重逢的世界》

10. 没人听乐透中奖歌吗?

11. 少女们一起lucky吧!!!

12. 今天要全都听一遍

13. 大家都好可爱,希望大家的心愿都能实现

